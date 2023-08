Assenois débute fort

Les trois coups du championnat ont retenti samedi à Assenois, où les descendants de P1 ont marqué leur territoire et leur statut de réels candidats aux lauriers de fin de saison. Ils ont battu nettement Saint-Léger (6-2) avec un doublé d’Allan Manand et des buts de Thiry, Leva, Schmit et Deschamps. Du côté léodégarien, Mario Mendoza a marqué deux fois, avant la rentrée au vestiaire quand le score était de 3-0 et en fin de match quand Assenois avait déjà marqué ses six buts.

Provinciale 2B

Les volées de Cavelier et Colas

Les Libinois s’imposent à Saint-Hubert (2-3). Si elle a mené 0-2 après cinq minutes, grâce à une volée en pleine lucarne de Cavelier et une frappe de Léonard, la troupe libinoise a vu Saint-Hubert égaliser avant le repos grâce à Henneaux et Lejeune. C’est finalement Thonon, d’une belle frappe, qui a offert les trois points à Libin. Trois points, c’est aussi le bilan de Bouillon. Les Frontaliers ont battu Paliseul (3-0) grâce à une chevauchée de Tulpin, une volée de Colas et un ballon de Cahart. Notons aussi le partage entre Orgeo et Corbion (2-2) et la victoire de Bercheux face à Neuvillers grâce notamment à un doublé de Clausse (3-2). Vendredi, Ochamps, remonté contre l’arbitrage, a été accroché par une bonne équipe de Tellin (1-1)

Provinciale 2C

Bastogne cartonne d’emblée

Annoncé comme le favori de la série, Bastogne n’a pas fait dans le détail en inscrivant six buts à Petit-Han (1-6). Nassogne, habitué aux premiers rôles, a souffert davantage pour dicter sa loi aux promus de Heyd (3-2). Tout s’est joué dans le temps additionnel avec deux buts visiteurs pour égaliser, l’exclusion du gardien local Wigny (2 CJ) puis le but décisif marqué contre son camp par Boclinville qui venait de rétablir l’égalité quelques instants plus tôt. Gouvy B a pris la mesure de Waha-Marche (3-1) et Marloie B a fait de même avec Melreux-Hotton (0-2).

Provinciale 3A

Un doublé inutile pour Bodeux

Pas de match ce samedi en 3A, mais on jouait déjà vendredi et Autelbas s’est imposé contre Tontelange B malgré un doublé de Bodeux dans les rangs visiteurs (4-3). Braun, Dell, Moussebois, et Magnettet ont inscrit les buts des locaux qui ont toujours mené au score.

Provinciale 3B

Exclu après une jaune

L’affiche de la soirée, entre Tintifontaine et Sainte-Cécile, s’est soldée par un partage logique (2-2). Sainte-Cécile, après un doublé de Barré, a terminé à neuf (exclusions de Turk et Boulanger dans les 25 dernières minutes) et concédé l’égalisation, signée Sindic, dans les arrêts de jeu. Les Céciliens avaient des raisons de pester puisque Boulanger a été exclu après s’être vu brandi… une seule carte jaune.

Ethe B, favori de la série, a d’emblée marqué les esprits en atomisant Villers-devant-Orval (6-1), grâce notamment à des doublés de Tinant et M. Nicolas (les autres buts étant l’œuvre de Zanchetta et Hubert). On notera que les Cassidjes vont être privés pendant trois mois au moins d’Evan Gustin, qui a été opéré récemment après une rupture du tenton d’Achille.

Provinciale 3C

Triplé de Borcy

Javaux, Cardoso (dans le premier quart d’heure) et le substitut Dasnoy (dans le dernier) ont inscrit les trois buts de la victoire de Libin B contre Assenois B (3-0). Pendant ce temps, Wellin et Saint-Pierre ont partagé l’enjeu à l’issue d’une rencontre où le Pierrot Sylvain Borcy s’est offert un triplé (3-3).

Provinciale 3D

Longlier B à dix puis à neuf pour sa première

Confronté à des soucis d’effectif depuis le début de saison, Longlier B ne pouvait compter que sur dix hommes pour se déplacer à Houffaloise B. Et même neuf après la demi-heure et la blessure de Plainchamp, victime d’une déchirure. Cela n’a pas empêché les joueurs d’Olivier Vanespen de ramener un point, notamment grâce à un triplé de Melvin Nicolas (4-4). Pendant ce temps, Champlon, grandissime favori, s’est imposé sans coup férir devant Tavigny (3-0, buts de N. Leboutte, Maboge et Ravaux) et c’est sur le même score que Roy B est allé dicter sa loi à Sibret (buts de Meunier, Rolland et Louis contre son camp).

Provinciale 3E

Catania plante un triplé pour sa première

En ouverture de journée vendredi, Lierneux se déplaçait du côté d’Izier. Les Izierois ont fait plus que se défendre durant une demi-heure, ouvrant la marque. Les favoris de la série ont cependant déroulé ensuite, notamment grâce à la paire offensive Éric Teumdie – Gauthier Boulangé, chacun autour d’un doublé. Score final: 1-6.

Si un partage n’aurait pas été immérité, Oppagne B s’est imposé à domicile face à Bomal (2-1). Déjà victorieux des deux confrontations la saison passée, les Coalisés restent donc sur trois succès de rang face à leur voisin.

Enfin, Arthur Catania a réussi ses débuts dans le jeu en championnat. L’ancien gardien a planté un triplé salvateur qui a permis à Rendeux de s’imposer en déplacement face Sart B (2-3).