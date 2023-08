3E Lierneux et Roy ne ratent pas leur rentrée, Catania s’offre un triplé

Salm 0 – Roy 3

Buteur en tout début de match et en tout début de seconde période, Roy avait fait le plus dur dès la reprise (0-2). "Nous leur offrons les buts, car le troisième résulte d’une erreur défens ive, regrette Jerome Meulders, l’entraîneur vaincu. Je n’ai pas trouvé Roy au-dessus de nous comme Vaux-sur-Sûre l’a été, mais c’est une belle équipe." Les buts des Roligris ont été inscrits par Klein (2) et Du Pré Werson en venant du banc (0-3).

Oppagne B 2 – Bomal 1

Le derby communal disputé a tourné en faveur des Gaulois. "Le partage n’aurait pas été volé, nous avons eu la chance de mettre le premier but ", reconnait le mentor oppagnois, Sébastien Gilson. Noirhomme trouve la faille à la 20' (1-0). Le début de second acte est à la faveur de Bomal et Pirlot égalise sur corner (1-1). Oppagne se reprend et voit Degrez dévié un coup franc de la tête au fond des filets (2-1).

Montleban 3 – Mormont B 1

Après la gifle en Coupe, Montleban se rebiffe et profite d’un Simon Franck dans tous les bons coups: un assist pour Winand, un auto-but provoqué et enfin une rose, le tout en une demi-heure (3-0). À la 50', Collignon profite d’un cafouilage pour réduire l’écart, mais les Orangés ne reviendront jamais dans la partie (3-1).

Sart B 2 – Rendeux 3

Plat du pied, demi-volée et penalty: Arthur Catania réussit ses débuts pour sa première en championnat dans le jeu. Par deux fois, les Sartois ont égalisé grâce à Bodson, avant la pause (1-1) et à un quart d’heure du terme (2-2). Sart B s’est créé plus d’opportunités et aurait mérité un point, mais un penalty à quelques minutes du terme en a décidé autrement (2-3).

Harre-Manhay B 1 – Odeigne 2

Odeigne empoche son deuxième succès consécutif face à son voisin. Si les longs ballons locaux déstabilisent la défense odeignoise, J. Monfort trouve lui la faille sur coup franc avant la demi-heure (0-1). Les joueurs visiteurs sont mieux après les citrons et J. Monfort chipe le cuir à un défenseur (0-2).

Mais l’exclusion d’A. Lesenfants remélange les cartes (75'). À dix, Odeigne craque sur un penalty de Menkiawi (84', 1-2), mais tiendra jusqu’au bout.

Houmart 1 – Halthier B 3

Beaucoup de déception chez les Houmartois pour qui le partage aurait été mérité. Halthier B s’adjuge la première période et Fransolet concrétise l’ascendant (0-1). Après la mi-temps, les joueurs visiteurs reculent, mais Fransolet double l’avantage contre le cours du jeu (0-2). Si Gena réduit l’écart sur penalty (1-2), Bourguignon scelle la victoire dans les derniers instants, juste avant l’exclusion de Fransolet (1-3).