3D: Longlier débute à dix, Vecmont battu à Vaux B

Champlon 3 – Tavigny 0

Victoire sans trop de tracas pour le favori de la série puisque le score était de 3-0 au repos via N. Leboutte, Maboge puis Ravaux. Mais si Champlon aurait pu mener davantage au score, les visiteurs ont touché le poteau à 1-1 alors que Sulbout a effectué un sauvetage incroyable pour empêcher une égalisation. La deuxième période sera plus terne et Champlon se contentera de gérer.

Vaux-Noville B 4 – Vecmont 3

La surprise de la première journée est venue de Vaux-Noville. Pourtant, Techy a marqué après neuf minutes avant que Vaux n’inverse la tendance via Servais puis Doucet. Neu égalise dès la reprise mais Hazée puis Dinjens font 4-2. Vecmont pousse, revient à 4-3 via Neumers, mais enregistre une grosse désillusion avec ce revers qui tombe alors que Vecmont se rend à Champlon samedi.

Houffaloise B 4 – Longlier B 4

Venu à dix, mais avec Nicolas, Bihina, Murego et Plainchamp, Longlier B a fait plus que résister à une équipe houffaloise qui a vu Nicolas ouvrir le score (0-1). Baikrich, en position hors-jeu pour tout Longlier, égalise (1-1). Longlier, bien organisé, fait le break avant le repos grâce à Bihina et Nicolas (1-3). Revenus sur le terrain avec des ambitions plus offensives, les hommes de David Bouillenne voient Roland réduire le score (2-3). Longlier perd ensuite Plainchamp sur blessure (déchirure, il est out pour sept ou huit semaines) et prend deux autres buts via Roland et Chisogne (4-3). À neuf, Longlier parvient à arracher le nul grâce à un penalty de Nicolas. "Un penalty qui n’avait pas lieu d’être, peste David Bouillenne. Nous touchons deux fois les bois et nous avons un ballon sauvé sur la ligne. Mais bravo à Longlier B pour son courage."

Sainte-Ode B 3 – Cobreville 2

Une belle victoire pour Sainte-Ode B qui ne rate pas son départ. Après dix minutes, les locaux ont déjà deux buts d’avance grâce à Raty, d’une belle tête suite à un centre de Clément, et Thiry. Cobreville, qui a perdu son portier après quinze minutes, profite d’un auto-but de Noubigh pour revenir dans la partie (2-1). Les occasions se multiplient, mais sur penalty, Bathy fait le break pour Sainte-Ode. Le but de Grégoire n’y changera rien (3-2).

Sibret 0 – Roy B 3

Sibret, qui a rapidement perdu son buteur, Tene Talla, débute mal sa saison. À la demi-heure, Meunier trompe Octave. Juste avant la pause, Rolland fait le break (0-2). Si Sibret pousse, un auto-but de Louis tue les derniers espoirs locaux.