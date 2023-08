La troupe de Kevin Touillaux n’a pas fait dans le détail. Le héros du jour, Cardoso De Lima, déflore la marque dès la 2’. L’Orgeotois formé à Libramont, Lionel Leitz, égalise dans la foulée. Cependant, la suite de la rencontre constituera un véritable enfer pour les Rouge et Blanc. Les neuf buts suivants seront inscrits par Guillaume, Van Autgaerden (2), Thilmant (3) et Cardoso De Lima (3).

Libin B 3 – Assenois B 0

Un duel à sens unique. Cardoso, auteur d’un solide début de match, est à la conclusion d’un contre rondement mené à la 12’. Dans la foulée, Javaux bénéficie de la patte de velours de De Backer pour doubler la mise. Les visiteurs tentent de réagir, mais la frappe de Classens n’inquiète guère le gardien local. Après les citrons et après une pléthore d’occasions libinoises, Dasnoy fixe les chiffres sur un corner de Lothaire.

Wellin 3 – Saint-Pierre 3

Cette belle affiche s’annonçait serrée et les spectateurs n’ont pas été déçus. Bien que déforcés, les Pierrots auraient sans doute mérité la victoire pour leur combativité. Le coach local, Adrien Marchal, était, lui, particulièrement déçu du manque d’envie des siens: "On ne mérite pas notre point." Les Orangés prennent d’emblée le jeu à leur compte mais ce sont les Jaune et Bleu ouvrent le score via Le Mangouero, auteur d’une belle frappe croisée. Malgré la domination des Pierrots, Wellin va inscrire paradoxalement deux nouveaux pions: un own-goal de Borcy et une rose de Romain. La 2e période est à sens unique à la différence que Saint-Pierre fait preuve d’efficacité. Et Borcy efface son erreur en inscrivant un doublé. L’égalisation tombe via un joli coup franc du nouveau transfuge, Roset.

Warmifontaine 0 – Bertrix 5

Malgré la large défaite face au favori, les Ardoisiers ont montré de belles choses. "Mes joueurs n’ont rien lâché face à une grosse équipe", dit le coach local, Rodolphe Leclère. "Le bloc défensif de Warmifontaine nous a posé des problèmes lors des 20 premières minutes", reconnaît le joueur-entraîneur des Baudets, Nicolas Roset. C’est ce dernier qui montre la voie à ses ouailles en ponctuant une belle phase avec son comparse, Luis. Le buteur se mue ensuite en passeur en adressant un caviar à Picard. Lequel récidive sur une offrande de Kochanski. Fresing réalise ensuite un petit récital (4-0), puis Roset confirme une nouvelle fois son instinct de buteur (5-0).

Neuvillers B 3 – Ochamps B 3

Avec ce résultat probant face à une valeur sûre de la série, les Noir et Blanc confirment les performances réalisées en Coupe. Le 1er acte est équilibré. A. Picard débloque le marquoir d’une frappe des 25 m (1-0). Après la pause, les locaux redémarrent tambour battant et font le break via Louis à la 50’. Dix minutes plus tard, Picard s’offre un doublé en ponctuant une action collective. Contre toute attente, les Canaris vont réussir une belle remontada, grâce à Brocard et Chastain (2).

Léglise 5 – Sainte-Marie-Wid. 1

Promenade de santé pour les hommes de Corentin Vergottini. Dès la 12’, le centre de Delgadillo trouve Massut qui ne se fait pas prier. Puis Renaudin transforme un penalty. En début de 2e période, Delgadillo s’amuse dans la défense adverse et trouve la lucarne opposée. Il récidive quelques instants plus tard. Tinant réduit la marque d’une frappe lointaine. Renaudin appuiera sur le clou via un splendide coup franc. À noter les exclusions de Massut et Tinant en fin de match.

Bras 4 – Haut-Fays 1

"Cette victoire est amplement méritée", savoure le mentor local, Mathieu Guiot. Servi par Touillaux à deux reprises, Douny manque de peu l’ouverture du score. Braet, lui, ne rate pas l’aubaine. Le 2e but tombe après une grossière erreur de Gérard qui trompe son gardien. Haut-Fays pense réduire la marque dans la foulée mais c’est sans compter sur le retour salvateur d’Étienne. À une poignée de secondes de la pause, Deward met toutefois Gérard sur orbite, qui en profite pour se racheter de la bévue. Au second acte, Touillaux fait encore parler sa vista en servant Douny (3-1). Dans les arrêts de jeu, Protin bénéficie d’un service de son coach pour faire 4-1.