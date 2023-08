Un but de Lecler non-accordé alors que le ballon semblait pourtant avoir franchi la ligne à la demi-heure, un penalty refusé à Robin Schroeder pour un accrochage sur Collin pourtant flagrant, une faute sur Baptiste Jourdan signalée à l’extérieur de la surface alors que le délit avait bien lieu de l’autre côté de la ligne et une faute de main, plus discutable, non-signalée sur le coup franc suivant. Autant de phases qui restent en travers de la gorge des Canaris qui ont vu Charles prendre rouge dans les derniers instants.

Si Tellin a pris un point, résumer ce partage uniquement grâce aux coups de pouce de l’homme en soir serait mentir. Car les Tellinois, qui ont mené 0-1 par Bihain après douze minutes de jeu, ont livré une belle opposition. Courageux, bien organisés avec un excellent Mottet dans la ligne arrière, un très bon Collin entre les perches et un percutant Bihain en pointe, les hommes de Florent Pigeon ont offert une belle partition même s’ils ont souffert dans la dernière demi-heure après le but égalisateur de Robin Schroeder (1-1).

Et si Tellin a fêté ce point comme un succès, les Tellinois auraient même pu prendre la totalité de l’enjeu puisque Bihain a manqué un duel avec Golinvaux à 0-1 et que Liesnard a vu son obus terminer sur le poteau quelques minutes à peine après le 1-1.

Bouillon 3 – Paliseul 0

Bien organisé en début de match, Paliseul a empêché Bouillon de s’exprimer, mais la force offensive des Frontaliers a finalement fait la différence. Au premier acte, Tulpin, parti à la limite du hors-jeu, ouvre le score en dribblant le portier (1-0). Bouillon se rassure vers l’heure de jeu quand Colas, d’une volée hors du grand rectangle, fait le break (2-0). Cahart plante le troisième avant de voir Chauffour manquer la conversion d’un penalty dans les derniers instants.

Saint-Hubert 2 – Libin 3

Une reprise de volée, de son mauvais pied, de Cavelier et un lob de Léonard après une perte de balle dans l’entrejeu borquin. En plantant deux buts en moins de cinq minutes, Libin pensait avoir réalisé le plus dur. Mais les Borquins n’ont pas lâché. Après une belle phase collective, Henneaux profite d’un centre de Chardome pour tromper Istace (1-2). Le jeune gamin de Saint-Hubert sert ensuite un caviar à Jacob (2-2). Tout est à refaire pour Libin qui s’en sort finalement sans casse grâce à un but de Thonon. Aux 16 m, l’ancien Houffalois envoie un obus du gauche qui ne laisse aucune chance à Brasseur, titulaire entre les perches borquines (2-3).

Bercheux 3 – Neuvillers 2

Le duel entre Raphaël Bozet et Jean-Marie Toubon, grands amis dans la vie, a tourné à l’avantage du premier cité. "Et pourtant, nous étions très déforcés. J’ai dû faire appel à des garçons comme Fabian Jacob et Yoann Clausse, dit le mentor des Verts. Je n’ai même pas su faire un changement sur le match. Toute l’équipe a vraiment été superbe." Tout débute bien pour Bercheux qui voit M. Lockman ouvrir le score (1-0). Si Bercheux domine, Neuvillers frappe deux fois avant le repos grâce à Defoin et Rausch: 1-2. Au deuxième acte, Bercheux multiplie les occasions, mais c’est sur phase arrêtée que la troupe de Raphaël Bozet égalise. "Nous héritons d’un coup franc. Le gardien adverse place son mur, mais Yoann Clausse demande à l’arbitre s’il peut tirer. Ce dernier lui donne son accord et Yoann marque, dit Raphaël Bozet. C’est encore lui qui plante le troisième en allant lober le gardien sur une balle en profondeur."

Notons que Ledent a aussi pris deux jaunes dans les derniers instants. Il manquera donc la venue d’Ochamps dimanche.

Orgeo 2 – Corbion 2

Pour ceux qui en doutaient encore, Corbion a livré la preuve qu’il faudrait compter avec lui cette saison. Et pourtant, après vingt-cinq minutes, et des roses de Plainchamp et de Grondin, pas grand monde n’aurait misé un euro sur un partage. "Car nous étions vraiment dominés, avoue Bertrand Gobert. Orgeo était au-dessus, mais une fois que nous avons réduit l’écart, cela a changé." Sur penalty, Vialette trompe Beaufays (2-1). Quelques instants plus tard, sur un long dégagement de Guillaume, Lachaleur vient mettre sa tête (2-2). En seconde période, Orgeo a l’occasion de passer devant, mais Guillaume repousse le penalty de Bolle. "J’ai changé de côté au dernier moment, je n’aurais pas dû", peste l’Orgeotois. Malgré des occasions des deux côtés, et une barre de Courtaux dans le final, le score ne bougera plus. Notons que Huet a vu rouge (double jaune) dans le final. Tout comme Éric Picart.

Grandvoir 3 – Vaux/Sûre 4

Une tête de Toussaint vers le crâne de Detaille et c’est déjà 0-1 pour Vaux. Après un ballon de Gillard sauvé sur la ligne par Gérard, Grandvoir inverse la tendance. Bodet, sur coup franc, et Degive, après un contre rapide, trompent Poos (2-1). Avant la pause, Vaux repasse devant. Grâce à deux phases arrêtées. La première est mise à profit par Toussaint. La seconde par Detaille: 2-3 au repos. Gillard fait le break avant que Gofflot ne fixe le score.

Carlsbourg 1 – Sainte-Ode 1

Sur les bons rails après l’ouverture du score de K. Tibesar, Sainte-Ode se fait rejoindre au retour des vestiaires. Rongvaux combine avec Comblin avant d’entrer en contact avec Francis. L’arbitre désigne le point de penalty. Une aubaine pour Lucas Rézette (1-1). En fin de match, Sainte-Ode pousse, mais le ballon de Tibesar est repoussé devant la ligne par Modave. Sainte-Ode aurait même pu tout perdre sans un arrêt époustouflant de Francis à 45 secondes du terme sur un boulet de canon de Dion.