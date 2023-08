L'arrêt de Collin, la faute d'Alexandre, les tournants de Florenville - Arlon

S’il n’a pas souvent touché le ballon ce samedi soir, Heathcliff Collin a été important dans le succès des Arlonais samedi soir. Devant après le but rapide de Rocca, Arlon a ensuite vu Florenville hériter de deux belles occasions d’égaliser. Sur la première, Leclerc, lancé en profondeur, dribble le portier avant de se heurter au retour de Cachbach. Sur la seconde, l’attaquant arrive seul devant Collin, mais le portier a le dernier mot. Dans la foulée, Alexandre commet une faute stupide dans le rectangle et Arlon fait le break. "C’est vrai que cet arrêt est déterminant, avoue le portier arlonais. Je n’ai qu’une vraie intervention, mais je l’ai sortie au bon moment. C’est plus utile de sauver une balle de but à ce moment-là du match que lorsque le score est de 0-4. Si cette victoire nous rassure après l’élimination en Coupe ? Oui. Mais nous savons que la Coupe et le championnat, ce sont deux choses différentes. Et pour ma part, le championnat est la priorité. Nous devons enchaîner lors des premiers matches pour se mettre en confiance. Ici, nous mettons quatre buts et nous n’encaissons pas, donc, c’est parfait."