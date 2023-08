Felix Orn-Kristoff a surpris la vigilance de tout le peloton à 5 km de la ligne pour s'imposer en solitaire avec 22 secondes d'avance sur une centaine de concurrents, parmi lesquels son coéquipier Vetle Gilje Lygra, qui conserve son maillot jaune, William Graff suivant à une seconde.

Même s'il voit deux de ses hommes s'emparer de maillots distinctifs, celui des rushes pour Nio Vandevorst, 2e de l'étape du jour, et celui des monts pour Victor Vaneeckhoutte, Jo Van Gossum, le patron des Crabbe-Chevigny se montrait très déçu à l'arrivée.

On peut donc s'attendre à voir Graff et les siens jouer leur va-tout demain à Gouvy, site de l'ultime étape. Gare toutefois à Jenthe Verstraete et Corneel Vanslembroucke, qui suivent à 7 secondes à peine, juste devant Felix Orn-Kristoff, à 13 secondes.