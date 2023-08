Coupe de Belgique: Virton passe encore aux tirs au but

Que l’Excelsior a entamée sur les pires bases possibles, en concédant deux buts quasiment coup sur coup à la demi-heure (2-0). Arib, déjà en vue une semaine plus tôt, a heureusement relancé les Gaumais peu avant le repos. Puis Vitris a égalisé après la reprise avant que Droehnle, puni de deux cartes jaunes, ne soit renvoyé aux vestiaires à l’heure de jeu.

Dans un match de plus en plus débridé, où les occasions se succédaient de part et d’autre, les Virtonais se sont fait peur, concédant un tir sur le poteau et un autre sur la barre. Mais plus aucun but n’allait être marqué avant la fin des prolongations.

Et c’est donc aux tirs au but, comme à Bocholt une semaine plus tôt, que tout s’est joué. Et là encore, les artificiers virtonais ont fait un sans-faute, Arib, Namri, Bariki et Guillaume se chargeant de secouer les filets tandis qu’un envoi local secouait le cadre avant que De Ridder ne détourne l’ultime tentative limbourgeoise.

Au prochain tour, l’Excelsior défiera donc Beveren.