Romain Berg aurait bien pris une semaine de préparation en plus

On le sait, pendant plusieurs semaines, Vaux a cru débuter la saison en P2 avant de profiter des places vacantes pour retrouver la P1. "Une bonne chose ? Pour le club, c’est toujours mieux d’être en P1, raconte Romain Berg. Maintenant, cela a été difficile de refaire une équipe. Entre les joueurs qui devaient venir et qui ne sont pas venus et ceux qui devaient rester, mais qui sont partis, il a fallu tout reconstruire. Est-ce que le groupe tient la route si aucun renfort n’arrive avant le 1er septembre ? Pour moi, qualitativement, je trouve que nous ne sommes pas trop mal lotis. Mais le souci, c’est que nous manquons de poids devant. Certains joueurs sont capables de changer de position pour jouer devant, mais ce ne sont pas des vrais numéros 9. Le départ le plus important ? Je vais quand même dire Bryan Clémens. Mais je pense que Jordan Schinckus va pouvoir le remplacer efficacement."

En attendant, c’est un déplacement à Houffaloise qui attend Vaux en ouverture. "Quand je vois les résultats de cette équipe en Coupe de Belgique et en Coupe de la province, je me dis qu’elle a l’air bien en forme, lance Romain Berg. Maintenant, les mecs en face, ils ont deux bras et deux jambes. Comme nous. Bref, inutile de partir en nous disant que c’est perdu d’avance."