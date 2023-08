Quentin Cravatte, de coach en P3 à capitaine dans une équipe de D3 en deux ans

À quelques heures de sa première sortie en D3, Longlier est prêt. "En tout cas, nous avons envie d’y être, répond Quentin Cravatte qui ne sait pas encore qui sera aligné à ses côtés en défense centrale ce dimanche. Nous avons eu quelques blessés en préparation, ce n’était pas idéal. Lors de notre déplacement à Tournai en Coupe de Belgique, ce n’était pas bon. Mais nous avons pu nous rassurer face à Sedan la semaine dernière. La blessure de Quentin Fourny ? On connaît ton importance. C’est une tuile de ne pas l’avoir, mais il faudra faire sans pendant plusieurs semaines."

Quentin Cravatte le sait, il est important pour Longlier de prendre un bon départ. Autant dire que les Longolards aimeraient rentrer d’Elsaute avec, au moins, une unité. "Nous avons tous vu ce qui s’était passé avec Gouvy voici deux ans, lance le capitaine de Longlier. Cette équipe avait tardé à prendre des points et le retard s’est accumulé. C’est toujours difficile de revenir par la suite. D’autant plus que dans des situations pareilles, la pression est sans doute un peu plus importante. C’est important d’être dans une bonne dynamique dès le début. Mais c’est pareil à tous les niveaux. Elsaute ? Je dois bien avouer que je ne connais pas du tout. Tout ce que je sais, c’est que cette équipe a terminé en tête de P1 liégeoise avec pas mal d’avance. Donc, cela doit être costaud."

"Certains nous voient descendre ? La réponse, ce sera sur le terrain"

Certains n’ont pas hésité à dire que Longlier risquait de faire l’ascenseur en fin de saison. Pas de quoi énerver Quentin Cravatte. "La meilleure réponse que nous pouvons donner, c’est sur le terrain. Pour le reste, nous ne pouvons pas empêcher les gens d’avoir des options, glisse l’intéressé. Le meilleur transfert de Longlier ? C’est dur à dire. Ce sont tous des bons joueurs, avec du potentiel. Je ne saurais pas en sortir un en particulier."

Quand on jette un coup d’œil dans le rétro, on se souvient que voici deux ans, Quentin Cravatte débutait la saison comme joueur-entraîneur à Ochamps, en P3. Autant dire qu’il n’aurait jamais pensé se retrouver en D3 vingt-quatre mois plus tard. "Et je ne l’aurais pas voulu, souffle-t-il. J’ai hésité à prolonger cet été car la montée à l’échelon national, ce n’était pas dans mon programme. Soit je continuais à Longlier, soit j’arrêtais. Je ne me voyais pas retourner jouer ailleurs. Finalement, l’envie de jouer a été plus importante."

Comme beaucoup, ce sont les déplacements qui ennuient Quentin Cravatte. "Un dimanche à Elsaute, c’est toute ta journée qui est prise par le football, dit-il. Pour la famille, ce n’est pas toujours chouette."