Président et capitaine, cela faisait beaucoup pour Théodore à Érezée

Nous n’avons rien à craindre, de notre côté, puisque nous n’avons rien à perdre. Si Ethe gagne à Érezée, ce sera normal pour tout le monde. La pression est sur eux. Ils ne doivent pas connaître cinq joueurs chez nous et ils se demandent probablement sur quel terrain ils vont tomber… En clair, ils ne savent sans doute pas trop à quoi s’attendre. Nous, nous savons. Cette équipe d’Ethe nous est supérieure, elle va nous faire tourner et nous allons subir. D’autant plus que cela tourne déjà bien chez eux, si l’on en croit leurs très bons résultats durant la préparation. Nous allons nous reposer sur notre bloc défensif pour tenter de les contrarier. Notre objectif, ce sera de garder le zéro le plus longtemps possible. Nous savons que si nous encaissons rapidement, cela risque de devenir très, très compliqué.

Parce qu’Érezée a beaucoup de mal à marquer ? Sur vos trois derniers matchs de Coupe, contre des équipes de P2, vous n’avez marqué qu’un but…

On ne peut nier qu’au niveau offensif, il reste pas mal de réglages à faire. Contre Tenneville et contre Libin, nous ne marquons qu’une fois pour une douzaine d’occasions au total. Je serais plus inquiet si nous ne tirions pas au but. Mais il est clair qu’il va falloir régler la mire rapidement. Pour engranger des points, il faudra marquer.

Vous avez perdu votre meilleur buteur durant le mercato. Sans Julien Fievet la saison dernière, Érezée serait-il en P1 à l’heure actuelle ?

Probablement pas. Il ne jouait pas tout seul, mais on ne peut nier qu’il a été le grand artisan de cette montée. Il fait partie de ces joueurs capables de débloquer un match sur un coup d’éclat. Quand tu lui confies le ballon, tu sais qu’il va se passer quelque chose. Il a mis 30 buts en championnat et il s’est encore montré décisif au tour final, les chiffres parlent pour lui. Il va falloir s’adapter, maintenant qu’il est parti (à Oppagne).

"Je pense que Fievet sera au-dessus du lot en P1"

C’est un joueur assez atypique. Rappelons qu’en 2019, il était encore deuxième gardien à Oppagne. Parmi tous les joueurs que vous avez côtoyés, où le situez-vous ?

Ma référence a toujours été Jérôme Jadot, que j’ai connu à Oppagne. Jordy était au-dessus de la mêlée également. Je classe Julien parmi ces cracks également. J’ai rarement vu des attaquants aussi forts que lui. S’il travaille, s’il est motivé, il peut jouer en D3 voire en D2. Il était au-dessus du lot en P2 et je pense qu’il le sera aussi en P1. À condition qu’il soit bien mentalement. À Érezée, il était un peu la star de l’équipe et je pense qu’il a besoin de ça, de se sentir important. À Oppagne, ce sera déjà un peu moins le cas. Comment va-t-il réagir s’il doit s’asseoir sur le banc deux fois de suite ? C’est la question. Mais le potentiel, il l’a, c’est évident.

Vous occupiez encore, il y a peu, une double fonction assez insolite: joueur-président. Présidence reprise par Pierre Bissot, depuis la fusion avec Amonines. Soulagé ?

Je commençais à me faire à cette double casquette, mais oui, je suis content de pouvoir me reconcentrer à 100% sur mon rôle de joueur. D’autant plus que je cède le relais à un homme expérimenté (NDLR, Pierre Bissot était le président d’Amonines). Puis c’est peut-être mieux par rapport au groupe. Je n’ai jamais essuyé de remarques particulières, mais cumuler les fonctions de joueur, de capitaine et de président, c’est un peu spécial.

Vous étiez devenu président par la force des choses ?

Un peu, oui. Le comité commençait à se réduire, donc je suis entré dans le comité dans un premier temps. Je suis devenu vice-président, par la suite, puis président, quand Nicolas Vierset a arrêté. Érezée, c’est mon club, là où j’ai commencé. Il m’est donc paru naturel de donner un coup de main.

Il fixait le montant des primes

En tant que président, vous aviez votre mot à dire sur le sportif ?

L’équipe, c’est Nicolas (Walhain) qui la gère de A à Z. Mais je me suis toujours impliqué dans les transferts. Avec Régis (Leboutte), nous connaissons déjà pas mal de monde.

C’est vous qui décidiez des primes ?

(rires) Oui, je fixais les primes des joueurs. Elles sont très raisonnables à Érezée.

Et les vôtres ?

Cela faisait quatre ou cinq ans que je jouais comme bénévole. Je ne touchais rien. Mais, dès lors que je ne suis plus président, j’aurai à nouveau droit à ma petite enveloppe, comme les autres.

Le budget a augmenté, avec la montée ?

Pas vraiment. Nous sommes montés très tard, donc nous n’avons pas vraiment eu le temps de nous préparer à la P1. Nos transferts ont été bouclés avant de décrocher cette montée. Nous repartons donc, financièrement, sur des bases similaires à celles des années précédentes. On peut parler d’une année de transition pour le club. Si nous parvenons à nous maintenir, peut-être que nous tenterons de faire grossir la tirelire pour attirer un ou deux joueurs chevronnés la saison prochaine.

Vous évaluez à combien vos chances de maintien ?

Je dirais 70%.

Optimiste, alors ?

Oui. D’une part, parce que nous sommes assez solides défensivement. D’autre part, parce qu’il y a des équipes qui devraient boxer dans la même catégorie que nous. Il y a cinq ou six écuries qui sont clairement plus fortes qu’Érezée, mais derrière, nous pourrons ennuyer du monde, surtout sur notre terrain.

Content de retrouver la P1, à 34 ans ?

Oui. C’est la deuxième fois, avec Érezée. La première fois, c’était en 2017-2018, nous avions fait l’aller-retour. Nous tâcherons de faire mieux.

Vous avez quasiment joué toute votre carrière en P2. Pas de regrets de ne pas avoir évolué davantage à l’échelon supérieur ?

Quand j’étais jeune, je rêvais de la Promotion. On me dit parfois: "Aubrey, dommage, t’aurais pu jouer plus haut". J’ai sans doute effectué certains choix par facilité. Il faut dire, aussi, que j’ai été papa pour la première fois à 21 ans, et la deuxième fois trois ans plus tard. Cela a joué également, la famille passe avant le football. J’ai aussi créé un club de futsal, l’UFA Hotton. Tout mis ensemble, je me dis que j’aurais pu jouer quelques saisons de plus en P1, mais c’est très bien comme ça.