Neufchâteau n’a plus droit à l’erreur en Coupe de Belgique

À Ciney, rien n’a été. "Ciney a fait son match et a bien joué le coup, commente Marc Hawley. Nous, par contre, on n’était pas concentré, pas dans le match défensivement, et offensivement, c’était encore pire. On n’a pas mis nos lancers francs, on a raté des lay-up et on a réussi aucun shoot extérieur. On a même été en difficulté au rebond, ce n’est pas normal contre une équipe comme Ciney. "

Un simple accident de parcours ? La réponse tombera ce soir, contre une formation qui aura l’avantage à la taille, avec ses double-mètres Meunier et Vandebrulle. "C’est très bien de jouer contre eux, en déplacement, en plus. On a eu des difficultés l’année dernière. Ils jouent beaucoup à l’intérieur. Cela va être un très bon match de préparation pour nous, en vue du championnat."