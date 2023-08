Nicolas Jadot a joué un vilain tour à d’autres Namurois hier soir. Alors qu’on s’approchait de la fin du temps réglementaire et qu’on se dirigeait vers un court succès de Meux (D2 ACFF) dans le cadre du cinquième tour de la Coupe de Belgique, le joueur de Marloie, arrivé de Ciney à l’entre-saison, a profité d’un penalty, forcé par Devresse, pour égaliser à trois minutes du terme et envoyer les deux formations aux prolongations. Les joueurs du président Hérion ont encore tenu la distance durant une dizaine de minutes ensuite, avant de concéder trois buts qui mettent fin à leur joli parcours, marqué par les éliminations de Bleid, Jodoigne et Diest.

Avant cela, c’est l’équipe locale qui a le mieux entamé la partie, inquiétant le gardien famennois par Marion et Kinif et c’est ce dernier qui a ouvert le score après un quart d’heure, en mettant à profit un service de Paquet (1-0).

Marloie ne s’est toutefois pas laissé décontenancer par cette mauvaise entrée en matière, s’octroyant peu à peu la possession de balle et Minthe, décisif lors des deux tours précédents, a bien failli remettre les deux équipes à égalité avant la rentrée aux vestiaires.

En seconde période, Meux a bien repris et aurait pu doubler son avantage par Kinif et Gauchet, puis un tir de Paquet est passé à côté du cadre avant que Kinis, touché à la cuisse, ne soit contraint de quitter le jeu. Une blessure qui n’est pas restée sans conséquence puisque le jeu visité s’est progressivement déréglé tandis que les hommes de Fred Jacquemart, eux, prenaient de plus en plus confiance, sentant l’exploit possible. À la 82’ déjà, un coup franc de Delvaux allait offrir de sérieux frissons à la défense des Meutîs avant le coup de réparation égalisateur.

Malgré le rush final des joueurs locaux et une grosse possibilité galvaudée par Gaux à la 90’, les deux formations filaient aux prolongations.

Doublé de Smal

Mais celles-ci étaient de trop pour les Bianconeri puisque Meux reprenait l’avantage via Smal alors qu’on venait de dépasser le cap des cent minutes. Et Baudoin mettait fin au suspense au début de la deuxième prolongation avant que Smal n’apporte la touche finale en plantant sa seconde rose.

Au prochain tour, Meux se déplacera chez le vainqueur de la rencontre opposant Habay à Audenarde ce samedi soir.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate (110’, Jaspard), Rosy (77’, Baudoin), Paquet (70’, Coquelle), Gauchet (58’, Smal), Marion (77’, Adam), Kinif (70’, Gaux).

MARLOIE: Desseille, Martinet, Devresse, Body (73’, François), Hanneuse, Cherdon, Dony, Delvaux, Minthe, Jadot, Jacquemart (62’, Kalombo).

Arbitre: Jacoby.

Cartes jaunes: Palate, Martinet, Devresse, Delvaux, Kalombo, G. Baudoin.

Buts: Kinif (1-0, 14’), Jadot (1-1 pen., 87’), Smal (2-1, 102’; 4-1, 115’), Baudoin (3-1, 107’).