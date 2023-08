Gouvy retrouve la D3, sans son capitaine William Delvaux:"J'aurais sans doute préféré rester en P1"

J’avais déjà hésité en fin de saison dernière, je ne savais pas si j’étais encore capable physiquement, je me posais des questions. Mais j’avais finalement décidé d’effectuer la préparation avec l’équipe A. Mais cela ne s’est pas passé comme je le pensais.

Votre relation avec Alain Colomberotto n’était pas bonne ?

Joker. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ma décision est prise.

Elle est définitive ?

Oui, je me vois mal revenir dans le groupe alors que j’ai choisi de jouer avec l’équipe B, je me suis engagé pour encadrer les jeunes pousses de cette équipe, je vais me donner à fond comme je l’ai toujours fait.

Finalement, vous n’auriez pas préféré que Gouvy reste en P1 ?

Honnêtement, si. C’est toujours agréable de fêter une montée, surtout via le tour final. Mais d’un point de vue personnel, j’aurais sans doute préféré que Gouvy reste en P1, mais bon, une montée, cela ne se refuse pas.

Gouvy a-t-il sa place en D3 ou en P1 à vos yeux ?

Le club vit bien, a des infrastructures de qualité, un comité dynamique, donc peut-être que la D3 convient pour Gouvy. Cela dépend des points de vue. Vaut-il mieux jouer la tête en P1 avec uniquement des joueurs du coin ou aller en D3 et devoir recruter plus largement ? Je n’ai pas d’avis tranché. Je sais que le club veut se sauver évidemment, mais on a vu il y a deux saisons qu’il y avait une grosse différence de niveau.

Ce Gouvy 2023-2024 est-il mieux armé ?

Le club a bien ciblé les transferts, un Mathys Vieuxtemps m’a beaucoup plu durant la préparation par exemple. Mais l’équipe n’a pas d’individualités selon moi, comme nous avions Kissima Mara ou Jordan Bissen lors de notre précédent passage dans cette série. Le noyau est plus équilibré, mais je ne vois personne qui sera au-dessus du lot.

Vous craignez donc pour le maintien de Gouvy ?

Le club est conscient que la tâche sera compliquée, Gouvy n’a pas le budget d’autres écuries de la série. Mais l’équipe pourra s’en sortir grâce au collectif, à l’état d’esprit qui est une force du club. Il faudra réaliser un bon départ et puis réaliser des performances face aux ténors de temps en temps.

Vous suivrez encore l’équipe A ?

Évidemment, Gouvy est mon club. Je ne manquerai pas de soutenir mes anciens équipiers.

"Sa décision étant sans doute prise avant Alost"

Alain Colomberotto est confronté à quelques soucis dans son noyau, le départ de William Delvaux en B n’arrange rien.

«Je ne pouvais pas m’opposer à son choix, dit le coach de Gouvy. William avait manifesté des doutes depuis mai, cela m’avait été relayé et il m’avait envoyé un message fin juin également. Qu’il ait arrêté parce qu’il n’a pas joué contre Alost est sans doute un prétexte, sa décision était claire dans sa tête selon moi. Je n’ai aucun souci avec William, dommage qu’il n’ait rien dit plusieurs semaines avant, nous aurions pu chercher un remplaçant.»