Le superbe bulletin du professeur Bodart

Robin, un nouveau sacre national et surtout votre meilleur total sur décathlon amélioré de près de 400 pts: vous vous attendiez à une telle performance le week-end passé ?

Pour tout vous dire, je n’ai rien calculé, je n’ai fait aucun pronostic. Au saut à la perche (NDLR: où il a fait passer son record provincial de 5,35 m à 5,40 m), je restais sur trois sauts nuls dans mes compétitions précédentes (NDLR: au championnat de Belgique puis à Louvain) et, forcément, le doute s’était installé. J’ai commencé par un bon 100 m, à un centième de mon record, puis à la longueur, cela m’a fait un bien fou d’aller à nouveau au-delà des 7,20 m alors que ces derniers mois, je peinais pour dépasser 7 m. Au poids, j’ai réussi ma meilleure perf’ lors d’un décathlon et à la hauteur, j’ai battu mon record pour dépasser pour la première fois les 2 m (NDLR: 2,02). À partir de là, j’ai pensé qu’il y avait moyen de faire quelque chose de bien.

Notamment à la perche le lendemain…

Ma journée du dimanche a pourtant mal commencé. C’était sans doute mon plus mauvais 110 m haies de ces trois dernières années. Mais j’ai repris ma marche en avant au disque avec ma 2e performance dans cette discipline lors d’un décathlon. La perche, c’était l’apothéose. Même si j’avais enchaîné les sauts nuls auparavant, ce n’était pas une question d’état de forme, plutôt des détails techniques, et avec mon entraîneur, nous étions convaincus que j’avais cette hauteur dans les jambes et que tout le travail avait été fait en amont. On a donc laissé la perche de côté pendant une dizaine de jours, jusqu’à ces championnats. Et ça a fonctionné. Au javelot, comme souvent, je n’ai assuré qu’un essai, parce que je dois composer avec un problème au coude. C’était moyen, mais quand même 5 m de mieux que l’an passé. Avant l’ultime épreuve, sur 1 500 m, je savais que j’avais gagné et que j’allais améliorer mon total de points. J’ai pris des risques, je suis parti vite, j’ai un peu craqué à la fin, mais j’ai quand même battu mon record sur cette distance. Mon seul regret, mais il est minime, c’est d’avoir échoué à trois points du record de ces championnats, détenu depuis l’an passé par Jente Houttekeete.

8 000 au déca, 6 000 à l’hepta ?

Améliorer votre record à la perche, votre discipline de prédilection, c’est une chose, mais le faire lors de la 2e journée d’un décathlon, c’est encore plus fort, non ?

C’est vrai, mais je dois dire que je me suis rarement senti aussi frais après sept ou huit épreuves, au moment où, généralement, on commence à perdre un peu de lucidité.

Considérant votre progression, vous songez désormais aux 8 000 points ?

Cela fait rêver bien sûr, mais je sais que le chemin est encore long. J’avais opté pour un autre entraîneur l’an dernier, Alain Hoffelt, mais sa méthode ne me convenait pas et je m’en suis séparé après l’hiver. Depuis lors, je m’appuie sur mon entraîneur de perche, Thierry Darquennes, et celui de sprint, Hughes Branle. Mais pour le reste, je me débrouille. J’aime bien me baser sur mes sensations plutôt que sur des données purement techniques ou scientifiques et en ce sens, je suis peut-être un athlète difficile à entraîner. Maintenant, si je veux aller au-delà des 8 000 points, est-ce que je peux y arriver seul ? Tout cela mérite réflexion. Je ne suis plus très loin non plus des 6 000 points à l’heptathlon (NDLR: 5 798) et je veux tenter le coup cet hiver, d’autant qu’avec mes qualités physiques, l’heptathlon me convient sans doute mieux que le décathlon.

Enseignant ce lundi

Votre saison est terminée désormais ?

Je n’ai plus d’échéance en championnat, mais je pourrais peut-être encore prendre part à une compétition ou l’autre. Maintenant, me dire que j’ai ponctué ma saison avec ce titre et ce record, c’est peut-être l’idéal. La toute prochaine échéance en fait, c’est la rentrée scolaire.

Vous allez enseigner ?

Oui, j’ai terminé mes études en juin. Je vais donner cours à l’institut Saint-Jean-Baptiste de Wavre, mais à temps partiel. Je veux me laisser du temps pour m’entraîner à Louvain (NDLR: où il réside) et continuer de progresser. Je n’ai pas envie de me dire que c’est déjà fini…

SES RÉSULTATS À HERVE

100 m: 10.87 (RP: 10,86)

Longueur: 7,22 m(RP: 7,35 m)

Poids: 12,71 m (RP: 13,31 m)

Hauteur: 2,02 m (RP: 2,02 m)

400 m: 50.51 (RP: 50.17)

110 m haies: 14.75 (RP: 14,25)

Disque: 39,44 m (RP: 40,20 m)

Perche: 5,40 m (RP: 5,40 m)

Javelot: 47,25 m (RP: 52,68 m)

1500 m: 4.55.79 (RP: 4.55.79)

SA PROGRESSION AU DÉCATHLON

20176767 pts

20187004 pts

20217320 pts

20227355 pts

20237719 pts

LES BELGES AU-DELÀ DES 8000 POINTS

1. Hans Van Alphen 8519 pts

2. Thomas Van der Plaetsen 8222 pts

3. Niels Pittomvils 8222 pts

4. Frédéric Xhonneux 8142 pts