Bryan Moise veut devenir le n°1 marchois

Bryan, comment avez-vous vécu cette journée de dimanche où vous avez couru d’un terrain à l’autre pour jouer vos finales ?

C’était vraiment sympa. J’avais choisi des partenaires qui me sont chers. Ma sœur Alyson, mon frère Tim et Germain Deflandre, une des pépites de la génération dorée qu’a connue notre club. Le quatrième tableau, j’avais décidé de le jouer avec Hugo Gaspard, un de mes très jeunes élèves prometteurs, mais la barrière du monde des adultes de ce niveau est encore un peu trop haute pour lui.

En simple, vous réalisez une saison formidable, malgré quelques blessures qui vous ont contrarié. Vous attendiez-vous à une telle progression ?

J’ai 28 ans, mon boulot d’entraîneur à temps plein m’a fait réfléchir et mûrir. J’ai toujours été un adepte d’un tennis hyperoffensif, mais je me suis assagi et je suis beaucoup plus patient avant de placer mes attaques. Cela a très bien marché, je suis beaucoup plus calme et plus lucide. Je vais décrocher mon classement de B-15.2 en octobre. Je n’envisage pas de m’arrêter en si bon chemin. En 2024, je continuerai à jouer beaucoup de tournois. Je me suis fixé comme objectif de devenir le premier joueur de Marche, même si je sais que je vais avoir une forte concurrence avec Gauthier Martin qui va monter B-15.4.

Ce samedi, l’équipe fanion de votre club va jouer une demi-finale au tour final de nationale 2 avec une éventuelle montée en nationale 1 à la clé. Comment allez-vous vivre cet événement ?

Le coach de cette équipe, c’est Nicolas Furnémont. C’est lui qui sera sur le banc pour pousser les filles. Mais Marche, c’est mon club depuis 14 ans. C’est un club solidaire qui aime créer des dynamiques et des animations festives. Je ne rate jamais une rencontre quand cette belle équipe joue à domicile, d’autant plus que je suis très proche de la capitaine Maud Pierard. Ce samedi, je les regarderai d’un seul œil, parce que je vais tenir un bar à cocktails pour que la fête soit totale.

Quel est votre profil d’entraîneur ?

Je suis très branché sur l’aspect compétitif du sport. Quand j’ai de nouveaux élèves, quel que soit leur niveau, je les accueille toujours de la même manière en leur disant, qu’en trois ans, je vais les emmener à Roland-Garros. Plus sérieusement, je les incite très tôt à participer à des petites compétitions. J’essaye de leur inculquer la passion du jeu offensif tout en gardant un pourcentage de réussite positif. J’insiste aussi sur l’ADN du club de Marche qui exige des comportements corrects et le respect de l’adversaire. Derrière la génération dorée marchoise, d’Arthur Huart à Gauthier Martin, il y a l’une ou l’autre année un peu plus compliquée, mais chez les plus jeunes, la relève est assurée et il y a beaucoup de jeunes qui vont éclore.