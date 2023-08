Simon Grégoire pensait s’être cassé la clavicule

Dont 372 sur la première, la 5e des 7 manches du BAMS (Belgian Ardennes Marathon Series), qui a souri à Kevin Panhuyzen, déjà vainqueur de la 4e, le Raid des Hautes Fagnes, et qui succède à Joris Massaer, sextuple vainqueur à Achouffe et encore 3e. En dames, c’est Joyce Vanderbeken, championne de Belgique et déjà lauréate des quatre premières manches du BAMS, qui l’a emporté.

Vainqueur de la 3e BAMS, l’Ardennes Trophy, Simon Grégoire faisait partie des favoris. Contraint à l’abandon il y a 12 mois à Achouffe alors qu’il était en tête à la suite d’une crevaison, le Barvautois a cette fois-ci connu un début de course chaotique, en chutant deux fois, avant de finir à une très belle 5e place au vu des circonstances. "Après 2 km, j’ai pris un virage trop vite, et 5 km plus tard, dans une descente technique, j’ai touché un arbre et je suis passé au-dessus du vélo, explique Simon Grégoire.

"J’avais atteint mon quota de douleurs"

"Je croyais avoir la clavicule cassée, car j’ai senti un craquement. Je suis resté groggy de 5 à 10 minutes, avant de repartir 100e environ (NDLR: avec 8 minutes de retard sur les leaders) . J’ai pensé abandonner, mais les jambes étaient bonnes et je suis remonté petit à petit. Puis le groupe de tête s’est trompé au 34e km, ce qui m’a permis de revenir. J’aurais pu le suivre longtemps. Mais j’étais déjà content d’être là, et j’avais atteint mon quota de douleurs."

Tous ont déjà hâte de se retrouver le 10 septembre. Sur un Grand Raid Godefroy qui clôturera le BAMS, et accueillera aussi et surtout les championnats de Belgique marathon. Et si le futur champion de Belgique était un provincial, Simon Grégoire pour ne pas le citer ?