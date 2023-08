Quel visage de Neufchâteau sans Manon Guiot et Laura Henket ?

Après avoir atteint les play-off l’an dernier, les Chestrolaises seront, en effet, privées de leurs deux pions majeurs durant tout le premier tour. Rappelons que la première attend un heureux événement pour la mi-octobre, alors que la deuxième a été victime d’une rupture du tendon d’Achille en mai dernier, lors des play-off. L’objectif ? "C’est un peu tôt pour le dire, répond le coach Thomas Celant. On sait que ce sera difficile au premier tour, parce qu’on est privé de deux filles très importantes pour notre jeu. Je n’ai pas encore assez de repères, mais j’aimerais qu’on soit dans la première partie de tableau à la trêve."

Manon Guiot et Laura Henket devraient être de retour à l’entame du 2e tour, en janvier. D’ici-là, l’équipe va devoir jouer différemment et d’autres filles devront prendre leurs responsabilités. "Notre jeu sera moins tourné vers l’intérieur, glisse Thomas Celant. Il sera un peu plus varié. Pour que tout le monde prenne plus d’options et tente sa chance. Et je vois de belles choses. Les filles progressent toutes. Elles sont en train de passer un cap, je pense, parce qu’elles savent qu’elles n’ont pas le choix. Offensivement, Janelle Jacquemin est en train d’exploser. Juliette ose des choses, Louise aussi. "

C’est sur le plan offensif que ce sera le plus dur. À elles trois, Henket, Guiot, et Laurent (arrêt) marquaient 27,9 points par match la saison dernière. Et il manquera aussi le leadership de Guiot, qui est le vrai patron de l’équipe sur le terrain. "Il faudra absolument être intransigeant en défense, pour qu’on puisse rester dans le match même si on est en panne offensive."

Ensuite, ce sera un autre Neufchâteau au 2e tour. "Si les filles se développent bien individuellement pendant trois, quatre mois, après, on sera encore plus fort que l’année dernière."

Le premier match, contre Natoye, s’annonce capital, avant quatre déplacements d’affilée.