La Vélomédiane se coupe en quatre

Course

Une course baptisée "le défi" rassemblant 175 cyclistes a été organisée l’année dernière. "Sur le plan médiatique et en ce qui concerne la course en elle-même, ce fut une bonne idée. Malheureusement, en contrepartie, l’organisation de cette nouvelle épreuve a été financièrement insoutenable", constate notre interlocuteur, citant les signaleurs indispensables à la mise en place de ce "défi".

Nouveauté avec du "gravel"

Cette fois, quatre parcours seront proposés: la "Vélomédiane Grand Challenge" et ses 18 côtes (173 km pour 3 570 m de dénivelés), dont l’incontournable Haussire, la "Vélomédiane Pinarello Challenge" (137 km pour 2 830 m de dénivelé), la "Vélomédiane Pinarello Gravel" (86 km sur chemins de terre pour 1 950 m de dénivelés) et la "Petite Crique Ardennes Étape" (96 km pour 1 800 m de dénivelé). "En accord avec les autorités, l’organisation a obtenu l’autorisation de faire à nouveau des départs groupés. La circulation sera donc fermée sur quelques kilomètres au début de la journée", ajoute Laurent Goffinet. Comme c’est le cas depuis les origines de la manifestation, des animations musicales sont prévues tout au long du parcours, tout comme au chapiteau d’arrivée. Si les inscriptions rentrent bien, il sera toujours possible de s’inscrire sur place.

www.velomediane.com ou velomediane@skynet.be