La classe biberon de Garisart vise le titre

Le club brabançon compte quatre B négatifs dans ses rangs, mais l’entraîneur bertrigeois n’en a cure. "Je ne m’occupe jamais de l’adversaire, affirme-t-il. Ce qui m’intéresse, c’est la progression de mes joueurs. Ils sont jeunes, ont une belle marge de progression. Avec Arnaud Fontaine et Stéphane Allart (NDLR, et Maxence Bonaventure qui rejoint le staff de Garisart), on est là pour les aider."

Les quatre mousquetaires arlonais qui défendront chèrement leur peau sont les frères Mathias et Thibault Meulemans, Dylan Leignel et Nicolas Mersy. Les quatre joueurs sortent d’une saison bien fournie où ils ont joué à des niveaux divers. "Mathias sort d’une saison où il plafonne un peu. Il est très fort physiquement, mais Mathias c’est Mathias, commente le coach Jacquemin. Sur le terrain, il ne fait pas toujours les bons choix. Arnaud Fontaine lui a concocté un programme spécial pour cet hiver afin de remédier à ce problème récurrent. Thibault fait une grosse saison qui devrait le voir monter à B-15.1. Son frère, Thibault, est un garçon très agréable à entraîner et qui est très à l’écoute. Il est très volontaire, mais doit progresser dans les phases de finition. On va s’en occuper. Dylan Leigniel a fait des résultats qui semblent probants, mais il joue au Grand-Duché et dans les tournois Tennis Europe, où il n’est pas facile de se rendre compte de la valeur réelle des adversaires."

Reste le petit dernier. Nicolas Mersy ne jouait pas énormément de tournois les années précédentes, ce qui a freiné sa progression. Cette année, il a renversé la vapeur en jouant une quarantaine de matches sur l’été. Il en a profité pour progresser comme en attestent ses derniers résultats, où il montre un niveau incontestable de B-15. "Il a l’avantage de bien sentir le jeu", souligne son coach.

Une nationale à Garisart

En cas de victoire à Grez-Doiceau, les Garisartois recevront Maaseik ou se déplaceront à Ath, mais la cellule sportive se projette beaucoup plus loin. Le club de Weyler, après avoir tenté l’aventure de monter une académie ouverte aux joueurs de tout le pays et aux étrangers, se recentre aujourd’hui sur le développement du tennis régional. Henri Jacquemin reste cependant motivé et ambitieux et pense à renouer avec l’histoire de Garisart, qui avait toujours une ou deux équipes dans les divisions nationales. "Avec le niveau de nos jeunes, il ne manque pas grand-chose pour reformer une nationale avec de joueurs du cru, assure celui qui va fêter ses dix ans de présence dans le club de Weyler. J’ai contacté Yannick Vandenbulcke qui n’est pas opposé à l’idée de venir encadrer une telle équipe et on peut imaginer que l’un ou l’autre Sud-Luxembourgeois qui évolue actuellement à Marche serait intéressé par une telle aventure."