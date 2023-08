Ethe élimine Messancy aux tirs au but et ira à Corbion au tour suivant

Le dernier seizième de finale de la Cristaline Cup des P1 et P2 avait lieu ce mercredi soir. Ethe, où le président a offert une prime de… victoire après l’élimination en Coupe de Belgique contre Berchem, recevait Messancy et son nouveau transfuge, Hervé Mombela. Ce défenseur franco-congolais, formé au Havre, passé par les réserves de Bordeaux et du PSG, débarque chez les Messancéens après des passages en Suisse et au Grand-Duché, à l’US Esch notamment. Il a également été repris à onze reprises dans les sélections nationales françaises, chez les jeunes.