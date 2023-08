Cette fois, Baptiste François la tient

Si le jeune pilote (17 ans) avait déjà connu les joies de la victoire à plusieurs reprises lorsqu’il évoluait dans les catégories "écolage", il avait depuis le début de campagne aligné les performances sans pour autant décrocher un bouquet. À Winville, Cherain et Dürler il finissait au pied du podium, se classant dans les autres manches chaque fois dans le top 3. "Je ne pensais pas pouvoir prendre le dessus sur Louan Plevoets à Recht, d’autant que j’avais pris un mauvais départ dans la seconde manche, raconte Baptiste, qui avait programmé son premier succès à la mi-saison. Le circuit convenait sans doute mieux à mon adversaire qui est plus fort que moi dans les sauts."

Remporter au moins une manche à la maison

Cette victoire permet au pilote libramontois de se rapprocher un peu de l’incontestable leader Plevoets et de creuser un peu plus l’écart sur Antoine Gabriel. "Pour le titre, ce sera très compliqué et ma deuxième place n’est même pas encore assurée, analyse sereinement Baptiste. Mon objectif pour la fin de saison est d’encore décrocher des victoires, surtout chez moi à Moircy où j’espère au moins m’imposer dans une des deux manches."

Un objectif que partage certainement son père Frédéric, le président du club de Moircy, qui a succédé à ce poste à Guy, le grand-père de Baptiste.

En attendant ce grand rendez-vous de fin septembre, Baptiste espère encore briller sur d’autres courses, notamment celle de Libin ce prochain dimanche.