"Arnaud De Lie est déjà considéré comme le patron chez Lotto"

En clair, s’il va jusqu’au bout de ce contrat, le Lescheretois sera alors âgé de 24 ans. Si l’on se réfère au CV des cracks du peloton, on peut donc clairement affirmer qu’Arnaud n’en sera encore qu’au prélude de sa carrière.

Tout naturellement, Philippe De Lie, le papa du champion, ne s’en cache pas. Il est le premier à se réjouir de cette nouvelle. "Je sais qu’une partie de ses supporters aurait souhaité qu’il change de maillot, dit-il. Mais moi, je regarde d’abord les chiffres. Quel coureur peut se targuer d’avoir signé seize victoires en un peu plus d’un an chez les pros ? C’est vrai que d’autres formations peuvent faire rêver, mais chez Lotto, le gamin a découvert davantage que des coéquipiers. Il est entouré par une vraie bande de copains."

Dans sa réflexion, en bon Ardennais, gestionnaire de son entreprise agricole, le papa n’élude pas l’aspect économique. "Lotto Dstny n’a certainement pas le budget le plus élevé du peloton, mais je peux dire que le contrat signé par Arnaud est de loin supérieur à celui qui lui a été proposé par Soudal – Quick Step", insiste-t-il.

Formateur de la pépite, Laurent Mars, le manager du CC Chevigny, a sabré le champagne en Provence hier midi, en apprenant la nouvelle. "Je m’y attendais quand même, lâche-t-il. Notre ‘‘taureau’’ se sent comme un poisson dans l’eau chez Lotto. Comme il l’a fait au Chevigny, je pense qu’il a créé un nouvel état d’esprit dans une formation qui cartonne comme elle l’a rarement fait cette saison."

Bille : "Je pense qu’il a raison d’attendre"

Très proche d’Arnaud avec lequel il cumule toujours les sorties à vélo, le Léglisien considère également que sur le plan humain, le Lescheretois ne peut actuellement rêver mieux. "Il aura encore tout le temps, s’il le décide, de découvrir un nouvel univers, insiste-t-il. Je le vois mal débarquer demain dans une écurie où l’on ne parle que l’anglais et où il ne serait qu’un second couteau. Chez Lotto, il est déjà considéré comme le patron et il va s’imposer davantage encore au cours des prochains mois."

Ancien membre de l’écurie Lotto, Gaëtan Bille suit de très près l’évolution d’Arnaud. L’ancien vainqueur du GP Cerami considère, lui aussi, que l’Ardennais a opté pour le meilleur choix. "Quand je vois son évolution, mais également celle de son équipe, je n’aurais pas compris que les deux se séparent, note-t-il. Pour bien le connaître, je pense qu’il a raison d’attendre avant d’opter pour une grosse équipe étrangère. Il lui reste pas mal d’occasions pour claquer une grosse victoire en classique, style Paris-Roubaix et Tour des Flandres, de quoi faire grimper les enchères."

Pour la petite histoire, on rappellera que Claudy Criquielion, le Rochois d’adoption, était devenu champion du monde à 27 ans et que le Remoucastrien Philippe Gilbert est entré dans la légende du vélo en 2011, l’année de ses 29 ans…