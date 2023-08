Tout roule pour Boris Rolin à un mois des Mondiaux

Après avoir été percuté par une voiture qui manœuvrait, Boris Rolin, blessé à un doigt, avait dû renoncer en juin aux championnats d’Europe XTerra. Après s’être déjà refait une santé en triomphant sur le sprint de l’Openlakes Champagne, le natif de Bertrix a remis cela, en s’imposant cette fois-ci sur l’XTerra Ardennes, à La Gileppe, sur la courte distance. L’Andennois a bouclé les 1 000 m de natation, 41 km de VTT et 9 km de trail en 1 h 32 et devancé deux noms du nord du pays, Tim Van Daele et Mathias Cloostermans. "Je ne m’attendais pas à gagner, avouait-il, Pendant quasi toute la course, je ne connaissais pas ma place, avec aussi sur les parcours les participants de la longue distance partis juste avant. On m’a annoncé que j’étais en tête au 4e km. Je pensais être 5e ou 6e." À peine descendu du podium, il a mis le cap, avec son épouse Céline Mahée, sur Vichy et son Ironman. Non pas pour tâcher d’ajouter une 2e fois son nom au palmarès de l’épreuve de l’Allier, mais pour encourager celle-ci qui y a fini 7e en 12 h 32. Après quoi, il disputera le half de Menen, pour peaufiner une préparation pour les championnats du monde XTerra à Molveno le 23 septembre. Le Bastognard Benjamin Doyen s’est lui classé 5e.