Lucie Rabiot continue sur sa lancée

La semaine dernière, c’est le ’trois étoiles’ de Fayen-Bois Jupille qui a été le théâtre où les joueurs de la province se sont distingués. Lucie Rabiot, sur sa lancée de la semaine dernière, a atteint les quarts de finale, en remportant une victoire significative contre une joueuse classée 70 places devant elle, la 54e joueuse belge, Émilie Thunus. Elle n’a rien pu faire en quart contre Catherine Chantraine, ancienne 590e joueuse mondiale sur le circuit ATP. La barrière était trop haute, mais la joueuse de Wolkrange (Messancy) termine la saison en boulet de canon.

Chez les messieurs, le Bertrigeois de Garisart, Louis Herman, a atteint le stade ultime dans le même tournoi, dans le club dont il défend les couleurs en interclubs. Contre son coéquipier Loïc Cloes, très en forme en cette fin de saison, il n’a rien pu faire et s’est incliné en deux petits sets, 6/3, 6/1. "Loïc est trop fort, commente Louis, c’est complètement injouable."

Retour des interclubs ce week-end

Ces 26 et 27 août, le tour final des divisions nationales et le tour final interprovincial dans les divisions régionales marquent le retour des interclubs pour ceux qui ont brillé au début de l’été.

La rencontre phare se déroulera évidemment samedi à Marche en division 2 nationale dames, avec le titre national et l’accession en division 1 nationale. L’équipe de la capitaine Maud Pierard ne part pas nécessairement avec la faveur des pronostics, mais elle a une belle carte à jouer contre les néerlandophones du Lovanium. La présence de Déborah Kerfs, 442e joueuse mondiale il y a quelques années et récemment transférée à Marche, est un fameux atout supplémentaire. Début des rencontres avec les doubles à 13 h.

Chez les messieurs, les demi-finales de division 1 nationale s’annoncent très mal pour le Panorama Overijse de Louis Van Herck et Yannick Vandenbulcke, qui va se déplacer à Diest avec une équipe décimée par les blessures. Par contre, dans l’autre demi-finale, l’équipe de Fayen-Bois Jupille, où évolue Louis Herman, se déplacera avec une kyrielle de série A et aura le choix des armes au niveau de la sélection. Le déplacement à la Gantoise, qui semblait périlleux, semble mieux se présenter, les deux premiers joueurs flandriens, devant probablement déclarer forfait pour blessure.

En régionale, on suivra particulièrement les déplacements des équipes de division 1. En messieurs, Garisart se déplace au Bercuit de Grez-Doiceau, en messieurs plus de 35 ans, Marche ne jouera que le week-end prochain au Tenkie Hasselt, alors que les dames de plus de 25 ans d’Arlon reçoivent ce dimanche à 13 h, l’autre club de Hasselt, l’Excelsior.