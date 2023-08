Basket | Les Arlonaises ont tout pour être la bonne surprise en R2

Pour y parvenir, Arlon espère surfer sur son bon deuxième tour de l’an dernier. Si Arlon n’est pas encore une valeur sûre de la série, les filles du chef-lieu ont déjà pris de la bouteille au cours des derniers mois. "Elles se sont habituées au rythme et à la pression défensive à ce niveau, observe Serge François. L’an dernier, au premier tour, tout le monde mettait un gros press face à nous car nous avions des difficultés à ne pas perdre la balle dans des situations pareilles. Au second tour, plus personne ne le faisait car nous parvenions à nous en sortir. Les filles ont grandi. Et moi aussi, j’ai progressé en tant que coach."

Le collectif en priorité

Cette année, Arlon va surtout insister sur sa défense. Les Arlonaises, qui auront plus de gabarit avec le retour de filles comme Jean, Leroy et les arrivés de Bouvy et de Lappenküpper. "C’est quelque chose que j’ai beaucoup travaillé depuis le début de la préparation, dit Serge François. Pour le reste, j’ai ajouté deux ou trois systèmes afin de ne pas être trop prévisibles pour nos adversaires, mais notre jeu ne changera pas vraiment. Je veux que la balle bouge énormément et que ce soit le collectif qui fasse la différence. Je veux limiter les efforts personnels car je ne supporte pas ce jeu."

La bonne surprise de l’été, c’est l’arrivée d’Anna Lappenküpper. Ancienne internationale allemande chez les jeunes, celle qui a été pro débute un nouveau chapitre de sa vie. Après avoir trouvé un boulot au Grand-Duché, elle arrive donc à Arlon. "C’est inattendu pour l’équipe. Et honnêtement, jamais j’aurais cru qu’elle ne viendrait chez nous, avoue Serge François. C’est une fille simple, bien éduquée, qui travaille et qui veut encadrer l’équipe pour faire progresser les jeunes. Le but, ce n’est pas de tout miser uniquement sur elle. En théorie, ce n’est pas une joueuse qui va mettre vingt points par match. Mais défensivement, c’est très fort et elle va aider à faire tourner l’équipe. C’est agréable d’avoir une fille pareille dans le groupe. Elle pousse tout le monde vers le haut,"