Premier revers pour Neufchâteau

Après sa victoire face à Sijsele, Neufchâteau espérait confirmer à Ciney et faire un pas presque définitif vers la qualification pour le prochain tour. Mais battus en terres cinaciennes, les joueurs de Marc Hawley ont grillé une cartouche. "Ciney a bien joué le coup et nous n’avons pas su mettre notre empreinte sur le match, regrette Marc Hawley. C’était brouillon défensivement et nous n’avons pas su mettre de shoots extérieurs."