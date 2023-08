Pas de finale mondiale pour Julien Watrin sur 400 m haies

Julien Watrin n’a pu atteindre la finale des championnats du monde qu’il espérait tant sur 400 m haies. Ce lundi, dans la première des trois demi-finales de l’épreuve, sur la piste de Budapest, le Gaumais a franchi la ligne en 5e position au terme d’une course remportée par Mc Master, l’athlète des Îles Vierges, en 47.72. Les deux premiers de chaque course ainsi que deux repêchés au temps se qualifiaient pour la finale. Pour espérer décrocher le Graal, il aurait donc fallu que le vice-champion d’Europe indoor du 400 m se classe parmi les quatre premiers de sa course. Avec un chrono de 48.94, l’athlète de l’AC Dampicourt a certes réussi l’un de ses meilleurs chronos, mais il n’a pu améliorer son record de Belgique (48.66) ni s’approcher des 48.50 comme il l’espérait pour cette saison.