Quand on voit le fond de jeu des Virtonais dans ce match, malgré les circonstances que l’on connaît, quand on voit comment ils ont tenu malgré la préparation chaotique de la rencontre, il y a de quoi être confiant. L’Excelsior est revenu au caractère dans ce match et pas n’importe comment, pas avec un but de raccroc. C’était bien construit. Si la mayonnaise prend, on peut réussir de bonnes choses.

Qu’est-ce qui vous a amené en Gaume ?

J’ai reçu un appel de Mohamed (NDLR: Hakem, le CEO du club) et j’ai pensé que cela pouvait être un bon challenge dans un club qui peut être ambitieux après avoir été repris par N’Golo Kanté. Vous savez, le foot, c’est toute ma vie et j’ai été deux bons mois sans club cet été, j’en ai profité un peu pour souffler, mais je suis content de reprendre.

C’est un réel besoin de rester dans le foot après votre carrière de joueur ?

J’adore ça en tout cas et j’ai envie de continuer dans le foot. Après, si je n’ai pas le choix, je chercherai dans un autre domaine, mais ma priorité, c’est le foot, oui.

Après votre carrière de joueur, terminée à Namur en 2021, vous avez entraîné les gardiens de Differdange puis ceux de l’Union. Comment avez-vous votre éviction à l’Union fin avril ?

Je n’ai plus envie de revenir sur cet épisode (NDLR: le club bruxellois lui reprochait des soucis de ponctualité et de discipline). Ma famille, les personnes qui m’entourent savent le pourquoi du comment dans cette histoire et je préfère tourner la page désormais. Ce que je retiens, c’est que j’ai vécu une belle saison là-bas.

Mais vous pensez que cela a pu vous causer du tort, vous fermer certaines portes ?

Je ne crois pas, sinon l’Excelsior ne serait pas venu me chercher cet été.

Votre avis sur les gardiens virtonais ?

C’est difficile de se faire déjà une opinion, je ne les ai eus que durant 20 minutes vendredi. Timothy Martin, je l’avais déjà vu à l’œuvre puisqu’il jouait à Seraing la saison passée et on connaît ses qualités. Pour les deux autres (NDLR: Geronimo De Ridder et Delpiero Biko Minga), c’était une totale découverte. J’ai néanmoins eu le temps de voir des garçons motivés et très à l’écoute.

À bientôt 38 ans, vous êtes encore nouveau dans la corporation des entraîneurs de gardien. Vous suivez des formations à cet effet ?

Des formations à proprement parler, non, mais je regarde beaucoup de vidéos et je me sers aussi de ce que j’ai appris au cours de ma carrière. Je ne suis pas Thibaut Courtois, mais j’aurai quand même fait une belle petite carrière de gardien. J’ai néanmoins encore beaucoup à apprendre dans le domaine de l’entraînement, j’en suis conscient.