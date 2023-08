Un match à rebondissements où Arlon a raté deux penalties (Kalong et Schrondweiler) et Léglise secoué le cadre à deux reprises. Si Massut ouvre le score, Milien, Schrobiltgen et Zane renversent totalement la vapeur avant le repos (3-1). Déom relance le suspense dès la reprise et Léglise pousse tandis qu’Arlon, assez déforcé, négocie mal ses contres, mais le score n’évoluera plus. Finaliste malheureux de la précédente édition, Léglise est donc déjà hors circuit cette fois.

Halanzy 6 – Athus 2

Un derby un peu heurté dans lequel les Athusiens ont hérité de deux cartes rouges (Diogo à la 65’, Dos Santos à la 90’) et mené jusqu’au repos, après le but d’ouverture de Misiti. Les Miniers enclencheront la vitesse supérieure ensuite et T. Valentin montrera qu’il n’a rien perdu de ses qualités de buteur pendant les vacances, transformant deux penalties et un coup franc (2-1, puis 3-2). Son frère Robin prendra le relais dans le final (5-2) et Sanko fixera les chiffres sur un autre coup de réparation. C’est Leborgne qui a inscrit le 2e but athusien.

Marbehan 1 – Messancy B 4

Messancy se crée la première occasion en touchant la barre, mais Marbehan reste tout de même solide et va prendre l’avantage via Belanga. Grairi réplique en profitant d’une erreur défensive. En 2e période, Messancy pousse et Grandjean ajuste une frappe lointaine. Afif et Dejardin porteront le score à 1-4

Étalle 0 – Muno 4

Étalle s’est battu avec ses armes contre un Muno tout simplement plus fort. "J’ai dû bricoler un peu en défense, mais ça n’enlève rien aux mérites de Muno qui jouera les premiers rôles en championnat", indique Fabrice Klein, T1 d’Étalle. Guiot et Salpetier, sur penalty, inscrivent les buts du 1er acte. En deuxième période, François et Camara alourdiront le score.

Tontelange B 5 – Signeulx 4

Une rencontre épique, où Signeulx a été sanctionné de deux cartes rouges dans les dernières minutes (Bastin et Andrade) et de quatre penalties ! Les Canaris, remontés contre l’arbitrage, ont même bu le calice jusqu’à la lie en concédant le dernier but au bout de très longs arrêts de jeu. Si les Spurs ont mené 2-0, Duarte (2) et Bissot ont renversé la vapeur. Puis Dehareng a fait 3-4 après l’égalisation locale avant le final que l’on sait. Côté local, Callaerts a signé un triplé, Villers et Bodeux complétant l’addition.

Rendeux 4 – Halthier B 1

Les Rendeusiens contrôlent le début de partie et Cornet concrétise cette domination dès la 20’ (1-0). Halthier se ressaisit ensuite et revient dans la partie au début de la seconde période. Cornet se projette cependant en contre-attaque et permet aux siens de relâcher la pression (2-0). Dupont, après avoir récupéré trois fois le cuir, et Mousse, en venant du banc, salent l’addition (4-0). En fin de partie, Fransolet profitera d’une passe en retrait manquée pour sauver l’honneur visiteur (4-1).

Izier 0 – Mormont B 3

"Nous avons bien joué une heure avant de craquer", analyse l’entraîneur local Nathanaël Godfroid. Les Orangés sont un poil plus dominateurs en première période, touchant la barre. Après les citrons, Izier connaît dix minutes de flottement et Mormont saute sur l’occasion. Sur corner, G. Derenne ouvre le score et est vite imité par A. Derenne (0-2). Le second carton jaune du capitaine Bosly n’arrange pas les affaires des Izierois, qui voient Sternon donner au marquoir sa forme définitive (0-3).

Lierneux 1 – Roy 2

Le premier duel entre les deux favoris de la série E a tourné à l’avantage des Famennois. Dès la 7’, le pressing de Roy permet à Klein de fixer le portier local (0-1). Si Lierneux amène des ballons devant la cage grâce à des phases arrêtées, c’est Dulaunoy qui trouve la lucarne juste avant la pause (0-2). La chaleur ne facilite pas la tâche des 22 acteurs et la partie manque de rythme en deuxième mi-temps. Nzenza Mabiala est tout de même à l’affût sur un ballon relâché (1-2). La fin de partie est animée: Meurice et Leruth sont renvoyés prématurément aux vestiaires.

Montleban 1 – Wellin 7

Les Montlebanais ont tenu jusqu’à la 70’ avant de totalement s’écrouler. Pourtant, les hommes de Vincent Caprasse, premier buteur du jour (1-0), ont mené au score avant de se faire doubler au premier acte (1-2). "Nous avons encore deux belles occasions, regrette le coach local. Nous prenons alors le 3e but sur une erreur défense. Ensuite, ce fut un non-match." Les buts wellinois ont été inscrits par Le Mangouero (4), Tonneau (2) et Charlier.

Oppagne B 2 – Champlon 0

Les Rossoneri réussissent leur début de partie et n’auraient pas volé l’ouverture du score. C’est pourtant Gilson qui marque à quelques minutes du repos (1-0). Les Gaulois doublent leur avantage via Palmers au milieu du second acte (2-0), mais voient Bechet exclu pour abus de cartes jaunes. Champlon tente alors de prendre le dessus, sans y parvenir. La partie se finit à dix contre dix: F. Dessy reçoit la même punition que Bechet.

Bertrix 4 – Tintifontaine 1

Nicolas Roset souhaitait un vrai test avant le début de championnat, ses joueurs l’ont passé avec brio.

Face à une formation qui évoluait encore en P2 il y a quelques mois, tout s’est joué en première période, les Baudets se montrant diablement efficaces. N. Roset, Bouvy et Wanlin font grimper le marquoir à 3-0. Sindic réduit le score sur penalty avant que Luis ne plante le quatrième.

Seul bémol, la blessure (entorse) de Nicolas Roset en début de deuxième mi-temps.

Vecmont 1 – Libramont B 1 (2-3)

Libramont se qualifie pour les huitièmes de finale au terme d’une partie équilibrée. J. Neu trouve la faille pour les Rouges à la demi-heure, mais C. Gillet égalise sur corner avant la pause (1-1). Le score n’évoluera plus par la suite et lors de la séance des tirs au but, Théo Lempereur sortira les deux premiers essais vecmontois, envoyant ainsi les siens au tour suivant.

Nothomb B 1 – Sainte-Marie/S. 2

Le T1 de Nothomb, David Bilocq, reconnaissait la plus grande efficacité des Verts devant les buts pour expliquer la défaite des siens. Meunier a trouvé la faille pour les Mauves, mais les buts de Perot, le nouveau buteur visiteur, et de Kadiluako envoient Sainte-Marie au stade suivant.

Neuvillers B 1 – Sainte-Cécile 1 (4-3)

La belle aventure se poursuit pour les hommes d’Olivier Jacob. Menés au repos à la suite d’un but de Barré, les Noir et Blanc sont revenus grâce à Roman après la pause et ils auraient dû inscrire au moins un second but dans le temps réglementaire. La séance des tirs au but sera fatale à Sainte-Cécile, Neuvillers s’offrant un déplacement à Rendeux en huitièmes.

Saint-Pierre 2 – Haut-Fays 2 (4-5)

Saint-Pierre s’aligne assez déforcé et sans Fries, qui s’est marié la veille. Legrand trouve pourtant la faille dès la 6e. Haut-Fays égalise avant la pause par Gérard.

À l’entame du dernier quart d’heure, Gerlache donne l’avantage aux visiteurs, mais Borcy force les tirs au but dans les arrêts de jeu. Un exercice durant lequel les hommes de Benoît Ruir se montreront plus adroits.

Bras 1 – Salm 1 (3-5)

Les deux buts sont tombés avant les citrons. Salm profite d’une perte de balle à l’entrée du rectangle pour ouvrir la marque, mais Hotton égalise pour les Brôtis sur un centre de Zimmermann. Quevrin, qui remplaçait le titulaire Pougin entre les perches, gagne deux duels en faveur des Bleus, qui joueront le dernier quart d’heure à dix après la double jaune de Clausse. Aux tirs au but, Salm se montre intraitable là où Bras manque un essai.