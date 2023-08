La délivrance de Firmin Monaville

"Ce but, c’était une grande délivrance, commente Firmin Monaville. En plus, c’est le but qui rassure toute l’équipe. Il fallait vraiment planter ce deuxième pour assurer la qualification car l’adversaire poussait vraiment et cela devenait difficile. C’était une très bonne P1 en face. Notre adversaire a joué haut, est venu nous presser et cela nous a ennuyés. Mais nous sommes passés."

Habay est donc à deux matches d’un éventuel affrontement face à une D1. "Je pense que cela doit devenir l’objectif. Tout en sachant qu’il reste des rencontres compliquées. Audenarde samedi, ce sera déjà du costaud, observe Firmin Monaville . La chance que nous avons eue, c’est d’avoir eu un tirage qui nous permettrait de jouer énormément à la maison. Et comme notre terrain est devenu un billard, c’est un réel avantage."

"Comme si j’étais un renfort du mercato"

Samedi soir, Firmin Monaville est rentré peu après l’heure de jeu. Défenseur central de formation, le jeune homme est monté en tant que piston droit. "Je pense que le coach me considère avant tout comme un élément qui doit jouer dans le trois arrière, mais c’est compliqué de changer un élément de ta défense en plein match. Surtout quand tu mènes 1-0, raconte Firmin Monaville. Ici, je pense que le coach a surtout joué un peu la sécurité en faisant rentrer un élément plus défensif. Les consignes en montant ? Bien fermer mon flanc, aller au pressing seulement si j’étais certain d’avoir le ballon et tenter d’apporter un peu offensivement avec deux ou trois centres."

Arrivé à Habay lors de l’été 2020, Firmin Monaville va vivre sa première saison avec Habay. Entre le Covid et les blessures, le défenseur central a dû prendre son mal en patience. "C’est un peu comme si j’étais un renfort du mercato, sourit l’intéressé. Si je n’ai pas peur de l’éno rme concurrence ? Non, pas du tout. Si tu veux atteindre tes objectifs, de la concurrence, tu dois en avoir. Et pour progresser, c’est ce qu’il faut."

"Je ne suis pas encore à 100%"

S’il a suivi toute la préparation avec l’équipe, et qu’il avait déjà pu rejouer quelques minutes la saison dernière avec l’équipe B, Firmin Monaville ne cache pas qu’il n’a pas encore totalement retrouvé ses sensations. "Je pense que je ne suis pas encore à 100%, confirme l’intéressé. Je dois encore récupérer un peu de rythme, mais je sais que cela va revenir. Et puis, je dois encore toucher du ballon. Si je pense encore aux blessures en étant sur le terrain ? Non, plus jamais. C’est derrière moi désormais. Cela ne sert à rien d’y penser de toute manière. Là, j’ai vraiment envie de repartir de l’avant. Je n’ai aucune appréhension et je n’ai aucune douleur. Je ne sens rien, je touche du bois pour que cela continue. Ce qu’on peut me souhaiter pour cette année ? Retrouver ma condition, être à 100% et essayer de jouer le plus possible."