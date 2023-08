Basirou Minthe se sent bien à Marloie: "Un style de jeu qui me convient mieux"

Résultat des courses, Marloie se déplacera à Meux vendredi soir. Et débutera donc son championnat en semaine. "Je ne savais pas que cela allait être reporté en cas de qualification. C’est le président qui me l’a annoncé après le match. Ce n’est pas idéal et nous avions tous hâtes de reprendre le championnat, mais d’un autre côté, nous sommes en train de vivre un moment historique, raconte Basirou Minthe. Difficile à Meux ? Peut-être. Mais cela restera onze hommes contre onze hommes. Tout est possible. Tâchons de nous qualifier et puis, d’aller chercher les trois points en championnat mercredi face à Herstal. Ce que nous viserons en championnat ? Allez, je vais dire le tour final. Je pense que nous en avons les capacités."

Une heure de route jusqu’au terrain

Après avoir découvert la D3 avec Libramont la saison dernière, Basirou Minthe va donc poursuivre son apprentissage à Marloie. Il ne le cache pas, il a directement trouvé ses repères dans son nouvel environnement.

"Je ne vais certainement pas dire du mal de Libramont. C’était une belle expérience pour moi, confie-t-il. Maintenant, c’est vrai que le style de jeu de Marloie me convient mieux. C’est un football qui est plus offensif qu’à Libramont où je me retrouvais souvent assez isolé en pointe. Attention, je sais que cela pourrait aussi arriver dans certaines rencontres avec Marloie, mais de manière générale, le coach opte pour un système de jeu qui est plus offensif. En signant à Marloie, j’ai passé un cap. C’est un pas en avant pour moi. Marloie est un club stable de D3 et cette équipe a recruté pas mal de bons joueurs cet été. En sachant que de nombreux garçons sont restés. Nous sommes armés pour vivre une belle saison."

Mais comment Basirou Minthe, qui vit dans la région de Sedan, a-t-il bien pu débarquer en Famenne ? "Oh, c’est simple. Frédéric Jacquemart était intéressé par mon profil, répond Basirou Minthe. Quand Marloie est venu aux nouvelles, je me suis dit qu’il s’agissait d’une belle opportunité. Je ne connaissais personne, mais cela ne m’a pas fait peur. Les trajets ? C’est vrai que j’ai une heure de route entre mon domicile et le terrain. Mais généralement, je parviens à m’arranger avec quelques équipiers pour se rejoindre à Libramont et effectuer le reste du trajet ensemble."

Basirou Minthe l’assure, tout se passe bien depuis son arrivée. "Je n’étais pas le seul petit nouveau à débarquer, donc, c’était plus facile. Et tout le monde m’a vraiment très bien accueilli. Marloie, c’est une famille, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je dois encore apprendre à connaître tous mes équipiers, mais cela se passe vraiment bien pour l’instant", termine-t-il.

Et gageons que s’il offre une nouvelle fois la qualification à son équipe vendredi soir, Basirou Minthe se sentira encore plus à l’aise chez les Bâlouches.