Une première pour Habay, qualifié au forceps

Si, d’emblée, Habay affiche ses ambitions en alignant trois attaquants, on ne se doute guère que ces provincialistes gantois vont se révéler si coriaces au fil du match.

Le pressing local n’a d’égal que l’intensité du débat. La rapidité des échanges et leur précision séduisent le chaland tout en testant la solidité des lignes arrières. Seule, la qualité des deux gardiens explique un score assez étriqué à la pause.

C’est Copette qui, après plus de 20 minutes, déclenche le départ le plus concret des hostilités, mais la vigilance du portier gantois permet au marquoir de garder sa virginité. Bartholomé ne veut pas être en reste quant à l’efficacité de son vis-à-vis et son arrêt aussi spectaculaire qu’indispensable sur la frappe en lucarne de De Geyter est le premier tournant du match. D’autant que, quelques minutes plus tard, Molinari exploite dans l’axe un service millimétré de Lamotte. La frappe croisée au second poteau du Sedanais fait mouche et place les Gaumais en pole avant le repos. Pas immérité.

Monaville, le libérateur

On subodore qu’Habay va tout faire pour asseoir son succès par un but qui va tuer son impétueux invité du soir. Que nenni, au contraire, ce sont les néo-pensionnaires de P1 qui vont s’arroger, de plus en plus sensiblement, les commandes du match. Pas de façon excessive, précisons-le d’emblée. Mais ce sont eux, avec leur 4/2/4, qui gênent les Habaysiens par un jeu rapide, dans la profondeur, et qui campent majoritairement dans le camp local.

Quelques placements défensifs approximatifs donnent quelques sueurs froides à la trop faible chambrée. Notamment lorsqu’un envoi d’Isci trouve la transversale. Destelbergen gagne en confiance et on se sent plus proche du 1-1 que du 2-0. En une dizaine de minutes, Samuel Petit va effectuer tous ses changements, les nouveaux venus apportant une certaine fraîcheur à un équipage sous pression. Si Bartholomé insufflera opportunément confiance et sûreté, c’est un contre local habilement fagoté et ponctué par Monaville, l’un des remplaçants, qui mettra un terme aux hostilités.

L’essentiel est acquis ; Habay, pour la première fois de son histoire, accède au 5e tour de la Coupe nationale. Et le hasard faisant bien les choses, il aura la chance d’encore recevoir et peut rêver d’un Graal (un duel face à une formation de D1 A) loin d’être, à présent, inaccessible.

HABAY: Bartholomé, Poncelet, Vialette, Reyter, Serwy (84’, Duracak), Gillet (77’, Déom), Copette (68’, Monaville), Moutschen, Lamotte (68’, Léonard), Ansion, Molinari.

DESTELBERGEN: Lemey, Present, Éricki, De Geyer (45’, Donkor), Mertens (66’, Berghmans), Webnje Nfor, Fordjour, Speltdooren, Isci (66’, Vunck), Owusu, Doumbia.

A rbitre:A. Jacoby.

Cartes jaunes: Moutschen, De Geyter, Webnje Nfor, Speltdooren.

Assistance: 120.

37’, lancé en profondeur par Lamotte, Molinari trouve le trou de souris pour placer son ballon. Celui-ci rentre via le second poteau (1-0).

90’, sur le flanc gauche, Déom décoche une frappe de mule que Lemey repousse par un étourdissant réflexe. Sur la relance, Monaville récupère à droite, s’infiltre et sa frappe met encore le portier au taquet, qui repousse devant ou derrière sa ligne (?). Monaville, jusqu’au-boutiste, insiste et récupère le cuir pour battre définitivement Lemey de près (2-0).