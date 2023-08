Un obstacle trop élevé pour les Cassidjes

Cueillis à froid après une minute de jeu, des œuvres d’Owusu, les joueurs d’Ethe ont éprouvé toutes les peines du monde lors du premier quart de la rencontre, face aux jeunes et virevoltants offensifs anversois. Après une pause fraîcheur salutaire, les cassidjes, qui alignaient une défense à trois expérimentale, sont petit à petit rentrés dans le match, équilibrant les échanges sans pour autant se montrer très dangereux, à l’exception d’une tête de Joachim sur un centre de Collin.

Pour contrer les vagues visiteuses, le trio défensif gaumais, orchestré par Grevisse, a plusieurs fois joué et obtenu le hors-jeu, et on se dirigeait vers un score de 0-1 à la pause, quand El Mailouni, le latéral de Berchem, a profité d’un coup franc plein axe pour faire apprécier la qualité de son pied gauche et faire exulter le kop jaune et noir (0-2).

En début de seconde période, le spectateur neutre a pu apprécier la qualité du coaching de Nico Van Uytesel, le coach visiteur. Par trois fois, des appels venus de la seconde ligne pour riposter au piège du hors-jeu des Verts ont été synonymes d’autant de frappes repoussées par Reichert, qui devait cependant s’incliner à la 50’, lorsque le remuant Owusu était à la retombée d’un ballon repoussé dans l’axe pour signer un doublé et plier la rencontre (0-3).

Le reste de la partie prenait des allures de rencontre amicale et, au milieu de la valse des changements (10), le jeune Vennekens, donnait au score son allure définitive à l’arrivée d’une superbe action collective (0-4).

Les Gaumais, cités parmi les favoris du championnat, devront vite retenir le positif de ces quatre matches de Coupe de Belgique, et se remobiliser rapidement. "On joue déjà en coupe provinciale mercredi contre Messancy, un adversaire de qualité qui dispose d’un noyau assez large et qui est au repos depuis dix jours, avant de nous rendre dimanche à Erezée, qui aura également eu une semaine pour se préparer", conclut un Kévin Huberty qui sera suspendu pour ces deux rencontres, l’appel du club d’Ethe, se basant sur les images de la rencontre face à l’Union hutoise, n’ayant pas permis de faire réduire la sanction.

ETHE: Reichert ; Grevisse, Lenoir, Petit ; Huberty, Neetens, T. Mendoza (60’, Breda), Aubois (60’, Donneaux), Lefort (75’, Tinant) ; Joachim (78’, Douret), Collin (78’, Woignet).

BERCHEM: Van Hove ; Van den Driessche, Neiman, Enkangamene, Lambrechts (78’, Conix), Vennekens, El Maimouni (72’, Garmaoui) Azzaoui (72’, Nwokoro), Boakye Bedie, Owusu (68’, Frimpong), Toure (68’, Al-Balahi).

Arbitre: D. Bertholet. Assistance: 250.

Cartes jaunes: Neetens (39’), El Maimouni (62’), Neiman (89’).

Buts: Owusu (1’, 0-1 ; 50’ 0-3), Azzaoui (38’, 0-2), Vennekens (69’, 0-4).