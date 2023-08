Titre national et records provinciaux pour Robin Bodart

En plein Mondial de Budapest, l’actualité athlétique s’orientait aussi vers la Belgique. Et plus particulièrement vers Herve où se déroulaient les championnats de Belgique d’épreuves combinées. Un rendez-vous qui a souri au Bertrigeois Robin Bodart, sacré en décathlon chez les seniors et d’une manière qu’il n’oubliera pas de sitôt.