Mondial de Budapest: Julien Watrin repêché au temps et qualifié pour les demi-finales

À deux centièmes des Jeux

En tête à mi-course, le recordman de Belgique a éprouvé un peu plus de difficultés dans l’ultime ligne droite et n’a pu éviter les retours d’Abuaku, Allen, Clarke et Nathanael. Mais avec un chrono de 48.72, son meilleur cette saison, à six petits centièmes de son record de Belgique (et à deux centièmes du minimum qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2024), le Gaumais a cependant réussi le meilleur temps des repêchés. Il prendra donc part aux demi-finales, programmées ce lundi, en début de soirée.