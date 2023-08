Marloie en bleu de travail pendant une heure

Dès le coup d’envoi d’une rencontre disputée dans le vieux stade de la Warande, ceinturé d’une piste d’athlétisme qui casse toute ambiance, les deux équipes se sont neutralisées dans une bataille d’entrejeu sans grandes envolées, mais avec beaucoup d’abnégation de part et d’autre. S’il avait fallu désigner un vainqueur aux points après le 0-0 de la rentrée aux vestiaires, Diest l’aurait emporté de justesse pour s’être créé quelques occasions de moyenne facture.

Deux mi-temps totalement différentes

La deuxième mi-temps a été beaucoup plus palpitante pour les spectateurs. La rencontre s’est débridée avec des Marlovanais se montrant plus audacieux dans leurs offensives. Et une fois de plus, c’est Basirou Minthe qui a été récompensé du travail de sape qu’il a effectué pendant une heure dans l’anonymat, en plantant une très belle rose, avec un peu de chance quand même.

Diest n’a pas eu alors d’autre choix que de bousculer les Bâlouches, en laissant des espaces qui ont offert de belles possibilités de contre-attaques. De part et d’autre, les occasions franches auraient pu aboutir, mais au décompte final, la victoire des hommes de Frédéric Jacquemart est loin d’être volée. Ils iront défier Meux au tour suivant.

DIEST: Emanet ; G. Schoodts, Mombaerts, Schoors, Claessens ; Aerts (67', Moding), Bosmans, Aburiala ; B. Schoodts, Maviluka (67', Pajazti), Bova.

MARLOIE: Desseille ; Martinet, Devresse, Collard, Hanneuse ; Body, François, Mohimont, Jadot ; Minthe (79', Jacquemart), Kalombo (76, Hebette).

Arbitre: W. Boelen. Assistance: 150.

Cartes jaunes: Aerts, Kalombo, Mohimont, Minthe, Schoors,

But: Minthe (59’, 0-1)

27', un coup franc du Diestois Bova échoue sur le dessus de la latte.

59', Minthe a enfin une ouverture. Son tir du gauche est renvoyé par le poteau sur le dos du gardien et va mourir dans le but (0-1)

75', belle sortie du pied de Desseille sur une percée de B. Schoodts.

79', énorme cafouillage devant le but de Desseille.

87', Jacquemart s’échappe et se retrouve seul devant le gardien diestois qui s’en tire bien. Matteo pouvait probablement mieux faire.