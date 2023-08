Le premier but en D1 de Jérôme Déom

Quand il perd, Moris en prend quatre

Sale soirée pour Anthony Moris qui a concédé quatre buts samedi, chez des Malinois diablement efficaces en contre (4-0). L’Union n’avait plus perdu en compétition domestique depuis le 25 février, à Westerlo. Ce jour-là, le portier gaumais des Unionistes avait déjà encaissé quatre buts, tout comme une semaine plus tôt face au Standard. On notera aussi que ses retours dans son ancien club ne lui réussissent pas puisque l’Union s’était déjà inclinée à Malines lors des deux précédentes saisons. Guillaume François, pour sa part, n’a pas quitté le banc.

Nez cassé pour Emond

Noah Dodeigne n’a pas été repris dans le groupe du Standard battu par le Cercle de Bruges et bien mal en point en ce début de saison. Renaud Emond, lui, peu utilisé jusqu’ici – et les Liégeois ne s’opposent pas à son départ ; il l’avait d’ailleurs proposé à Saint-Trond il y a quelques semaines – s’est cassé le nez en début de semaine. En face, Hugo Siquet a joué les 90 minutes face à son ancien club. Très actif, il a souvent obligé Donnum à défendre et délivré quelques passes et centres précis comme il en a l’habitude.

Meunier toujours aux soins

Dortmund a battu Cologne pour la reprise en Bundesliga (1-0). Sans le concours de Meunier qui soigne sa déchirure entre les mains du kiné anversois Lieven Maesschalck.

Castagne en stand-by

Rien de neuf à Leicester où Castagne n’était pas repris pour le match contre Cardiff (2-1) et où son départ est toujours évoqué, même si Enzo Maresca, le manager, a déclaré qu’il aimerait le conserver.

Guillaume marque encore

Déjà buteur une semaine plus tôt, Valentin Guillaume a (avec la complicité involontaire d’un défenseur) encore marqué pour Seraing qui a pris un point chez des Beverenois vite réduits à dix. Plus discret après la pause, il a été remplacé à la 65’. Cachbach a joué l’intégralité du match, se concentrant surtout sur sa tâche défensive.

Jordanov a fait frémir les Mauves

Entré dans le final contre Anderlecht, l’ex-Virtonais Edisson Jordanov a réduit l’écart pour Westerlo avant de manquer une balle d’égalisation au Lotto Park.