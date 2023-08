William Jr Lecerf en leader au Tour de L’Avenir

Cette fois, même s’il se veut modeste, l’ancien du Chevigny aborde ce Tour de France des jeunes en tant que leader. Le sélectionneur national l’a d’ailleurs entouré de trois autres éléments de Soudal – Quick Step: Lars Craps, Gil Gelders et Jonathan Vervenne, en plus d’Alec Segaert, de Lotto – Dstny, qui doit être très utile dans le chrono par équipes et de Vlad Van Mechelen, de DSM, le cadet du groupe. "Je sais qu’on me présente parmi les favoris, mais je refuse de me mettre de la pression, confie William Jr. Le parcours me convient avec cinq étapes très dures en Savoie, très courtes aussi, donc très explosives et nous avons une équipe très forte, mais le super-favori se nomme Johannes Staune-Mittet, le Norvégien lauréat du dernier Baby Giro."

Le dernier vainqueur d’Herbeumont – sa seule victoire de la saison – s’est classé 22e dimanche à Louvain, au sein du groupe qui a rendu 76 secondes à Arnaud De Lie, mais il reste sur un Tour d’Alsace convaincant (4e et 2e jeune). De quoi aborder ce gros test avec sérénité. "Plus il y a de bosses, plus je suis à mon affaire, dit-il. Donc avec une épreuve où il faut notamment gravir le col de La Loze ou l’Iseran, je ne vais pas me plaindre. Mais je sais aussi que dans les camps italien et surtout colombien, d’autres pensent exactement la même chose."

On notera également dans les rangs de la sélection grand-ducale, la présence de Mathieu Kockelmann (19 ans), passé lui aussi auc Chevigny, mais en 2021. L’étape initiale, l’une des deux seules en plaine, conduira demain le peloton de Carnac à La Glacilly (140 km).