Les Chestrolais attendus à Ciney, ce samedi, en Coupe de Belgique

Les Cinaciens ont remporté la finale des play-off de R1 la saison dernière et ils viennent donc de monter en D3. Ils ont accueilli Fabian De Petter et Anthony Tshiteya en renfort. Les Chestrolais connaissent bien ce dernier, puisqu’ils l’ont affronté en Coupe de Wallonie ces deux dernières années, alors qu’il portait les couleurs de Charleroi Expérience.

Neufchâteau part tout de même avec la faveur des pronostics. "Si on joue notre basket correctement, on devrait passer au-dessus, avance le coach Marc Hawley. Mais il faut prendre ce match très au sérieux. On va être attendu là-bas, par une équipe qui est en confiance."

Rappelons que Neufchâteau ne débutera son championnat de D2 que le 23 septembre. Les Ardennais ont donc encore le temps pour peaufiner leur basket. "On s’est déjà bien débrouillé contre Sijsele, relève Marc Hawley. On est dans la continuité de l’an dernier. Et Tom Ventat s’est vite intégré. La Coupe de Belgique, cela reste de la préparation, mais c’est un petit objectif quand même, car on peut sortir de la poule. Et c’est intéressant de jouer des matches à enjeu, cela ajoute du piment et cela oblige les gars à être concentrés. "

Les Chestrolais s’aligneront au complet. Maxence Dekeyser, out depuis janvier, sera à nouveau présent sur le banc. "Il participera à l’échauffement, il avance à son rythme", conclut Marc Hawley.