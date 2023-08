Delmé sauve deux balles d'égalisation et Libramont évite le piège d'Ochamps

Et pourtant, à la pause, on voyait mal comment Ochamps, très déforcé (les trois Schroeder, les deux Gillet, Charles, C. Jourdan ou encore Doyen étaient absents), allait parvenir à inverser la tendance.

Car après dix premières minutes à l’avantage des Canaris, avec un essai d’Albert non-cadré et une reprise de Gourmet détournée par Delmé, Libramont avait eu le monopole du cuir. Avant le but de Schinckus, Delwiche avait notamment manqué le 1-0. Et avant le repos, dans la foulée du but de Delwiche, Schinckus ou encore Roemans avaient alerté Golinvaux.

Mais voilà, rapidement revenu dans la partie en profitant d’un cadeau adverse au retour des vestiaires, Ochamps va y croire. Et les Canaris, qui verront finalement Blandin fixer le score dans les derniers instants, auront des regrets. "Sur l’ensemble du match, avec une équipe très remaniée, nous avons largement rivalisé avec Libramont, estime Sébastien Ricci. C’est dommage de donner deux buts à l’adversaire. En seconde période, je pense que nous étions au-dessus. Nous avons trois grosses occasions, mais sans savoir les mettre au fond. Nous devions égaliser rapidement et même planter le troisième. Et là, mentalement, je pense que Libramont aurait eu du mal. Mais bon, nous n’avons pas à rougir de notre prestation et j’ai aimé notre rigueur et notre solidité collective."

Dans les rangs libramontois, on retient la bonne demi-heure en première période et la qualification. Tout en sachant qu’il faudra être plus rigoureux en championnat. "Cela a été très compliqué. Sur papier, nous devons être plus forts, mais il faut le montrer sur le terrain. Nous n’avons pas le droit de nous relâcher ou de jouer à moitié, résume Samuel Bodet. Ochamps a très bien joué le coup ce samedi, ce qui n’a pas été notre cas. Nous nous en sortons bien, mais en Coupe, c’est ce qui compte. Il faut remettre certaines choses en place pour le championnat. Nous savons que notre groupe est assez jeune et qu’il faut se remettre en question. Ce match est une bonne leçon. Cela nous montre qu’il y a encore du travail car nous serons attendus à chaque match."

Libramont: Delmé, Bourgeois (46’, Blandin), Destrée (46’, Jérouville), Robinet, Grandjean, Giboux, Schinckus (66’, Oury), Perreaux, Roemans, Noppe, Delwiche (85’, Thilmant).

Ochamps: Golinvaux, Arnould, Furdelle, Gourmet, Baudot, B. Jourdan (76’, Dos Santos), Lecler (85’, Jardon), Devresse, Yernaux (46’, Chastain), Albert, Cottin.

Arbitre: Michel Collin.

Les buts: Schinckus (21’, 1-0), Delwiche (31’, 2-0), Albert (47’, 2-1), Blandin (90’, 3-1).

Cartes jaunes: Chastain, B. Jourdan

Assistance: 150

21’, Robinet dépose le cuir sur la tête de Schinckus (1-0).

31’, après une mauvaise relance, Delwiche hérite du cuir et ajuste Golinvaux (2-1).

47’, Albert profite d’un cadeau défensif pour lober Delmé (2-1).

90’, sur un centre de Perreaux, Blandin reprend de près (3-1).