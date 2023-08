Coupe de Belgique | Virton se qualifie aux tirs au but à Bocholt

Quatre joueurs non qualifiés, trois blessés : c’est avec un groupe particulièrement réduit et le seul Gagban comme joueur de champ sur le banc (les deux autres étant des gardiens) que Virton s’est déplacé à Bocholt pour sa première sortie officielle de la saison. Sortie qui s’est soldée par une qualification à l’issue des tirs au but, Mboyo arrachant l’égalisation à la 118’.