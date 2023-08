Tour du Danemark: Axel De Lie se rassure

Le duo de Lidl Trek composé de Mathias Skjelmose, vainqueur et nouveau leader, et Mads Pedersen a dompté ses adversaires. Sur les 209 km du jour, Axel De Lie s’est maintenu dans le peloton, tout comme Luc Wirtgen. Certes, tous deux concèdent 15’38 au vainqueur, mais désormais, les plus grosses difficultés sont passées. Pour le frangin d’Arnaud, la journée s’avère d’autant plus bénéfique que Florian Vermeersch termine cinquième et Brent Van Moer onzième.