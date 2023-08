Thierry Moors, le président de Tellin s’est mis au trail : "Au football, je détestais courir et je trichais"

"Malgré une météo pourrie, on n’avait jamais eu autant de monde, on a débuté avec 36 participants et chaque année on progresse", sourit Thierry Moors, 58 ans.

Celui qui a longtemps entraîné la RUS Tellin a chaussé les baskets sur le tard. "J’avais perdu la motivation d’entraîner. Quand j’ai arrêté, plutôt que de rester à la maison, je me suis mis à courir, avance le Tellinois. J’ai débuté par 2 ou 3 km. J’ai allongé les distances crescendo. Je ne pensais pas aux dossards. Puis j’en ai mis un premier. J’ai ensuite testé le trail, j’ai adoré. Ce que j’affectionne dans la discipline ? L’évasion, la nature, l’esprit, vous courez juste pour vous, personne ne juge votre résultat."

55 km par hasard pour ses 55 ans

Le deuxième week-end de septembre, Thierry Moors s’alignera sur son 1er 100 km, à l’Infernale des Vosges, avec Axel Paulet notamment. "J’ai déjà couru deux fois 70 km, à l’Infernale en 2022 et à la Backyard de Beauraing, précise le professeur de maçonnerie de l’institut Saint-Roch à Marche. En 2020, le jour de mes 55 ans, j’avais fait le tour de la commune de Tellin en courant avec Axel. Par hasard, il y avait 55 km. Vous m’auriez dit cela, il y a quelques années, j’aurais ri. Gamin, je détestais courir. Je trichais aux entraînements au football. Pourquoi je fais de telles distances ? Je n’en sais trop rien, peut-être pour explorer mes limites."

Son dévouement n’a guère de limites non plus. Les derniers coureurs du Fondeur à peine rentrés au terrain de football en début d’après-midi le 6 août, Thierry Moors s’est assis sur le banc de Tellin, qui défiait Sainte-Ode en Coupe de la province. "Ce n’était pas prévu, mais on n’avait pas de délégué, il fallait bien que quelqu’un le fasse, note celui dont les deux fils, Mattéo et Quentin, portent les couleurs tellinoises. Puis du lundi au vendredi, je coordonnais un stage organisé par le club, avant de filer à Chamonix préparer l’Infernale."

Le 12 décembre, Thierry Moors et l’équipe du Fondeur organiseront aussi la 2e corrida du même nom, course de La Tournée des Corridas. Un challenge qui compte 13 manches, dont trois chez nous, avec Wellin (22/12) et Sohier (14/02).

Lequeux allonge les distances avec bonheur

Renaud Lequeux a fait deux entorses à ses distances de prédilection, entre 20 et 30 km. Avec une certaine réussite, puisqu’il a pris la 3e place, ex aequo, du podium du 35 km du Fondeur (remporté par Paul Romain, 5e des derniers 20 km de Bruxelles) après avoir fini en juin 66e (sur 724) de l’Ultra Trail du Haut-Giffre (52 km) en Savoie. Il a enchaîné avec une 7e place sur 205 sur 22 km (1 050 m) au Trail des Fantômes à La Roche. Épinglons aussi, sur 20 km, la victoire de la Libinoise Anaïs Pirot.

Les podiums

35 km messieurs (57): 1. Romain Paul, 2 h 58.12 ; 2. Wim Coudron ; 3. Renaud Lequeux et Alexis Matthys. Dames: 1. Elène Rochus, 3 h 51.02 ; 2. Elizangela Bezerra (GD) ; 3. Annelis De Weerdt. 20 km messieurs (66): 1. Nicolas Macaret (F), 1 h 29.59 ; 2. Engueran Billod ; 3. Franck Barbière (F). Dames: 1. Anaïs Pirot, 2.00.09 ; 2. Magdalena Sedlakova ; 3. Axelle Coudron. 10 km messieurs (68): 1. Frédéric Bourtembourg, 43.35 ; 2. Jean-François Boreux ; 3. Quentin Saintviteux. Dames: 1. Élodie Roland, 57.01 ; 2. Louise Pigeon, 3. Laura Moors.