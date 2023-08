Manu Coquelet revient (à nouveau) à Virton

Entre Manu Coquelet et Virton, c’est une longue histoire d’amour, avec ses hauts et ses bas. Après avoir porté le maillot de l’Excelsior à deux reprises (2003-2005 puis de janvier à juillet 2007), après avoir endossé la panoplie de T2 à deux reprises aussi, sous la houlette de Christian Bracconi d’abord, de Christophe Grégoire, Pablo Correa et à nouveau Bracconi ensuite (en 2020, puis de juillet 2021 à octobre 2022), après avoir assuré brièvement le rôle de T1 dans la foulée du limogeage de Grégoire, le Français âgé de 48 ans revient à nouveau au stade Yvan Georges, cette fois pour prendre en charge l’équipe réserve, composée essentiellement des espoirs de l’Excelsior.