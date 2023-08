Logan Bailly devient l’entraîneur des gardiens à Virton

Le nouvel entraîneur des gardiens de Virton est enfin connu. Et c’est loin d’être inconnu ! Il s’agit de Logan Bailly, l’ancien gardien de Genk, du Borussia Monchengladbach et d’OHL. Formé au Standard, le Liégeois, qui a disputé plus de 200 matchs en Jupiler Pro League et 61 en Bundesliga, a aussi défendu la cage de notre équipe nationale à huit reprises en 2009 et 2010.