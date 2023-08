Le but de cette soirée est de relancer l’école de gardiens que Jacques Regnier avait créée à Gouvy et qui s’était étendue à Vaux-sur-Sûre. L’optique est de proposer aux gardiens du club et de la région (sans limite géographique) un entraînement spécifique le lundi soir sur le synthétique de Gouvy, notamment pour offrir une solution aux clubs qui n’ont pas d’entraîneurs spécifiques pour gardiens.

Veloso, Zeler…

Le club a invité quelques personnalités pour cette soirée: Jorge Veloso, entraîneur des gardiens chez les jeunes du Standard (et précédemment en équipe fanion), Willy Stevaert, qui a travaillé pour l’Aspire Academy au Qatar avec José Riga, Aline Zeler, ex-internationale et actuelle coach de l’EFA Manhay, et Anne Rademaker, préparatrice physique d’Aline Zeler notamment lorsqu’elle jouait au Standard.

L’invitation est lancée aux gardiens de tous les âges, mais aussi aux dirigeants, entraîneurs et même simples curieux. Une réception sera organisée dans la cafétéria après l’entraînement de manière à pouvoir échanger avec les personnalités présentes et les initiateurs du projet.