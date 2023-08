Cristaline Cup: le tirage des huitièmes et des quarts

En Cristaline Cup, si les seizièmes de finale se déroulent ce week-end, on disputera les huitièmes dès le mardi 29 août et même les quarts dès le mardi 5 septembre. Seules les demi-finales et la finale seront donc programmées à l’issue des divers championnats. Jeudi soir, dans ses locaux, le Comité provincial a procédé au tirage au sort de ces tours suivants.