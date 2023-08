Cinq "Luxos" dans le top 6 à Namur

Deux fois de suite, une première

Pour Nicolas Impens, il s’agissait du 2e DO (distance olympique) en 9 jours, après avoir déjà fini 5e à Eupen. Comme en Communauté germanophone, le Bullot est monté sur la plus haute marche en vétérans 1 (40-49 ans). "Jamais je n’avais gagné deux fois d’affilée dans ma catégorie", sourit celui-ci. Nicolas Bormann (2 h 24.59) a aussi largement contribué à la razzia rouge, en se classant 5e et 3e en M24 (24-39 ans).

Magnus tête en l’air

Mieux encore, on retrouve pas moins de cinq provinciaux dans le top 6, avec aussi l’Arlonais Laurent Magnus (2 h 24.15), 4e, et 2e M24, et Benjamin Genard (2 h 25.41), du TNTB, 6e et 4e M24. Le podium aurait même pu être 100% luxembourgeois, si Laurent Magnus ne s’était pas égaré à vélo. "J’étais troisième, je me suis trompé au 12e km, regrette l’Arlonais. J’ai dû remonter une côte pour retrouver le parcours. J’ai perdu dix places et trois ou quatre minutes."

Équipière de Magnus, Manon Closter, du TNTB, s’est offert la 3e place en dames dans la capitale wallone. Le sociétaire du PowermaXx Pierrot Didier (16e) l’a emporté en juniors et Guillaume Dewez (55e), le grand frère de Maxime, a terminé 4e espoir.