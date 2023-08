Xavier Théodore a moins de souffle, mais il a gardé son talent

"J’ai débuté le VTT cette année, j’avais envie de tester ce sport, déclare l’Hottonais. L’effort est beaucoup plus intense que sur la route, car les courses y sont plus courtes. C’est aussi bien plus technique. Et tu ne peux pas te cacher. Les places se définissent à la pédale. Par ailleurs, le niveau du G-Skin est très relevé selon moi."

Dimanche, Xavier Théodore s’est encore classé cinquième chez les masters 1 à Libramont, sur une course organisée par ses anciennes couleurs. Car il a troqué le jaune du CC Chevigny contre celles de l’Hotton Cycling Club en 2022. Une formation dont il est le président et qu’il a créée en compagnie de son épouse, de son cousin Christophe, qui brille, lui, en master 2, et de Gilles Maillen, aussi de plus en plus étincelant en master 1.

Côtes froissées

Le garçon a aussi su rebondir après une terrible chute sur l’Arden Challenge le 21 avril. "J’ai eu plusieurs côtes froissées, des points de suture sur le flanc après avoir été coupé, je crois, par le disque du frein d’un autre coureur", développe Xavier Théodore, qui suite à cette mésaventure n’a pourtant loupé qu’une manche du G-Skin, celle d’Ebly le 23 avril, la course suivante du challenge n’ayant eu lieu que le 18 mai.

"Les premiers jours qui ont suivi ma chute, je ne savais pas sortir du lit seul, enchaîne-t-il. Ma femme devait m’aider. Pendant un mois, une infirmière est passée tous les jours à la maison pour mes pansements. Une cicatrice à l’épaule me gêne encore."

Celui qui est responsable d’affaires du département électricité chez Close à Harzé ajoute qu’il paie encore les conséquences du Covid. "Je l’ai contracté à deux reprises, en 2020 puis l’année suivante, précise-t-il. Depuis lors, j’ai beaucoup moins de souffle, surtout lors des départs. Je suis parfois même essoufflé après quelques pas. Je souffre aussi d’asthme et de diverses allergies. Cela n’arrange rien. Je dois retourner voir un pneumologue."

Mais rien ne l’arrête pour autant. "Je fais encore des courses sur route, mais juste pour le plaisir, souligne-t-il. Je ne me prends pas la tête. Car j’ai moins le temps de m’entraîner. J’ai roulé 8 200 km depuis janvier."